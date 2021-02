Signe: - Jeg er begyndt at gå i 'tomhedsmode'

Signe Zachariassen Funch havde ikke regnet med at komme tilbage i gymnasieklasserne ved denne genåbning. Men hun går med en tomhedsfølelse, og det går ud over fællesskabet

Det ser ikke godt ud for de gymnasieelever, der havde håbet på at være en del af de kommende genåbninger af samfundet, som ekspertgruppen er kommet med anbefalinger til. Faktisk er det dårligt nyt.

19-årige Signe Zachariassen Funch er en af de gymnasieelever, der igen må stå op om morgenen til mere videoundervisning og små, firkantede Zoom-hoveder på computerskærmen et stykke tid endnu.

- Det er virkelig nederen ikke at kunne komme tilbage til en anden hverdag igen, siger Signe, der til dagligt går i 2.g på Munkensdam Gymnasium i Kolding.

Hun har ligesom mange andre gymnasieelever været sendt hjem siden juleferien på grund af regeringens coronarestriktioner.

Men selvom hun ikke helt havde regnet med at kunne vende tilbage til gymnasielivet igen i denne omgang, så ærgrer det hende alligevel, at hun fortsat skal gå i 2.g hjemme fra sit værelse.

- Det føles, som om det hele tiden bliver forlænget. Jeg går i sådan et 'tomhedsmode', hvor jeg kun kan forvente at blive skuffet, fordi vi ikke ved, hvornår vi kan komme tilbage til skolen, fortæller Signe Zachariassen Funch.

Går ud over fællesskabet

Signe går ture og snakker med sine veninder over telefonen, når hun har brug for en pause fra den virtuelle skole og savner fællesskabet. Men det er ikke det samme.

- Det værste er, at man ikke kan se sine venner i hverdagen, siger hun.

- Alle sidder hjemme. Vi kan ikke hjælpe hinanden med opgaver i klassen, og vi kan ikke have det fællesskab, som vi er vant til.

Og det er nemlig også fællesskabet, som Signe savner mest af alt. For hun skiftede skole efter 1.g, og derfor havde hun håbet på, at det her var året, hvor hun kunne knytte ekstra tætte venskaber. Og derfor synes hun også, det er synd for dem, der lige er startet i gymnasiet.

- Jeg har heldigvis en rigtig god klasse, fortæller hun.

- Men det er lidt som om, vi unge bliver kastet tilbage i stolen. Og det er ærgerligt.

Signe håber på, at hun kan få hele 3.g med uden restriktioner og kan leve 'ungdomslivet' med sine venner og veninder, som har været taget fra dem i lang tid nu.