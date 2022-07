Signes dyre havemøbler smeltede: - Jeg var fuldstændig rystet

Signe Holm Staudt fra Vedbæk fik sig noget af et chok, da hun opdagede, at hendes nye havemøbler smeltede i solen

Har du oplevet noget lignende, så kontakt os på 1224 (sms) eller 1224@eb.dk.

Familien Staudt havde knapt fået taget deres nye, 20.000 kroner dyre havemøbler fra Ilva i brug, før de fik sig noget af en overraskelse.

Små huller var simpelthen opstået i stoffet, øjensynligt ud af det blå.

- Vi opdagede det, da vi kom hjem fra en rejse. Vi troede først, at det var brændemærker, men de blev større og større, fortæller Signe Staudt til Ekstra Bladet.

Efter nogle dage blev mysteriet om hullerne opklaret.

Sofaen smeltede simpelthen, når familien havde drikkeglas stående på havebordet, der reflekterede lyset hen på deres loungesofa,viste det sig.

- Jeg var bekymret for, hvordan det ville være gået, hvis glasset havde stået der i længere tid.

Annonce:

- Vi blev jo nærmest bange for, at det ville sætte ild til huset, så vi fjernede møblerne fra muren, fortæller Signe Staudt.

Smelter på sekunder

Sætter man et glas hen mod sofaen, tager det faktisk kun lidt over ti sekunder, før reflektionen fra glasset får sofaen til at smelte.

Det viser en videooptagelse, Signe Staudt har lavet, og som du kan se øverst i denne artikel.

- Jeg var fuldstændig rystet, fortæller hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses et af hullerne på havesofaen. Privatfoto

- Vi købte havemøbler og plejeprodukter for mange tusinde kroner, og så stod vi med møbler, der var ubrugelige. Materialet var jo smeltet væk.

Signe Staudt valgte derfor - chokeret - at rette henvendelse til Ilva og desuden dele videoen med dem.

- Først sagde de, at de ville tage det meget alvorligt. Men kort efter fik jeg at vide, at sagen var lukket, siger hun.

Sælges stadig

Familien fik da også returneret havemøblerne og fik pengene tilbage. Men sagen sluttede ikke her.

Annonce:

Møblerne sælges nemlig stadig i forretningen, kunne Signe Staudt efterfølgende konstatere.

- Jeg er forarget. De reklamerer for produkter af høj kvalitet, som det tydeligvis ikke er. Jeg køber aldrig noget derinde igen, raser hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Ilva, men de ønsker ikke at stille op eller kommentere sagen.

I stedet oplyser de i en mail, at de er opmærksomme på sagen.

Vi ville ellers gerne blandt andet have spurgt Ilva, hvorfor de øjensynligt fortsætter med at sælge produktet.

Vi vil også gerne spørge, om de kan stå inde for at sælge et havemøbel, der smelter, når det bliver udsat for varme.

På kogepunktet? Sådan falder du i søvn i aften