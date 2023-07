Sigtelse: Rumænsk mand stjal for 1,4 millioner kroner

Han er blandt andet sigtet for at have stjålet en sættevognstrailer

En 31-årig rumænsk mand er blevet sigtet for at have stjålet en sættevognstrailer med gods til en værdi af 1,4 millioner kroner samt for hæleri.

Det skiver Jydskeveskysten.

Manden skulle således have begået tyveriet af sættevognen i Vejle den 21. januar, hvorefter han satte kursen mod Tyskland.

Tre dage senere, den 24. januar, klappede fælden så for rumæneren, der blev fanget i Hamborg af tysk politi.

Varetægtsfængslet i fire uger

Måneder efter anholdelsen blev manden fredag i sidste uge udleveret af det tyske politi til Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi på baggrund af en europæisk arrestordre.

Han blev samme dag fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Sønderborg, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

Manden nægtede sig skyldig, men kærede ikke de fire ugers varetægtsfængsling.

UKA Vest står til daglig for at modtage personer, der har begået kriminalitet i Danmark, men som pågribes i Tyskland eller Østeuropa, så de kan blive retsforfulgt i Danmark.