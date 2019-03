Sigtet for at dele drabsvideo: - De vil fjerne mit barn

Da bloggeren Jaleh Javakoli tjekkede sin e-Boks onsdag, fik hun noget af et chok. I et brev fra socialtilsynet stod der nemlig, at hun ville få inddraget sin godkendelse som plejefamilie

Da Jaleh Tavakoli delte drabsvideoen af henrettelserne af danske Louisa Vestager Jespersen og norske Maren Ueland, havde hun nok ikke forestillet sig, hvilke konsekvenser det ville kunne få for den kontroversielle blogger.

I sidste uge kom det frem, at Jaleh Tavakoli var en af de 12 personer, som var blevet sigtet for at dele videoen - en forbrydelse, hvis strafferamme er på op til tre års fængsel.

Torsdag lyder det, at hun nu risikerer at få frataget sin syv-årige plejedatter.

'Vi vurderer, at I ikke, henset til ovenstående sigtelse, har den fornødne kvalitet til at have børn i døgnpleje, hvorfor socialtilsynet inddrager jeres godkendelse som generelt godkendt plejefamilie', lød det blandt andet i et brev fra socialstyrelsen, som Jaleh Tavakoli og hendes mand modtog onsdag.

En meddelelse, som naturligt har vakt store følelser hos plejemoderen.

- Det er mit værste mareridt, som er blevet til virkelighed. Det er ikke gået op for mig endnu, siger Jaleh Tavakoli til Ekstra Bladet.

- De tager slet ikke barnets tarv. De argumenterer med, hvor forfærdeligt det vil være, hvis barnet på et tidspunkt bliver konfronteret med, hvad jeg har gjort, men altså ... For det første er det hypotetisk, og for det andet vidste jeg ikke, at jeg gjorde noget ulovligt ved at dele videoen, og jeg delte den altså ikke for at være ond, fortsætter hun.

- Det er et dobbeltpres. Lad os sige, at jeg blev straffet for det her - hvad har det så med resten af familien at gøre? Hvorfor skal de blandes ind i det her? Har vi ikke at gøre med et retssystem, som straffer den enkelte og ikke et uskyldigt barn, lyder det videre.

Ministeriet: - Endnu ingen afgørelse

Hos Børne- og Socialministeriet forholder man sig dog anderledes til brevet fra Socialtilsynet.

'Hvis Socialtilsynet efter en samlet vurdering af forholdene i plejefamilien vurderer, at plejefamilien ikke længere har den nødvendige kvalitet, kan de træffe afgørelse om skærpet tilsyn, påbud om at rette op på forholdene eller om, at godkendelsen skal ophøre', oplyser ministeriet i en mail til Ekstra Bladet.

'Når Socialtilsynet træffer afgørelser, skal de under alle omstændigheder iagttage de forvaltningsretlige regler om partshøring m.v.', skriver det videre og tilføjer:

'Så vidt ministeriet er orienteret, har Socialtilsynet blot sendt et varslingsbrev og altså endnu ikke truffet afgørelse i sagen'.

Den udlægning giver Jaleh Tavakoli dog ikke meget for.

- De siger, at det ikke er en reel afgørelse. Men altså - enhver, der har læst det brev, kan jo udlede, at der nærmest står: 'Du har ingen chance. Du kan lige så godt droppe det'. Der står: 'Selv hvis vi lavede en vurdering, og du var perfekt på alle områder, ville det ikke kunne lade sig gøre for dig at beholde barnet'. Det står der faktisk, lyder det fra Jaleh Tavakoli.

- Vores plejedatter er det mest fantastiske menneske, som jeg aldrig ville have været foruden. Sammen med vores andet barn er det det bedste, der er sket mig, afslutter Jaleh Tavakoli.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Socialtilsynet, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.