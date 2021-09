Sigtet i abe-mysterium tilstår

En mand har erkendt at have sluppet en lille abe løs i Skødstrup

Et mysterium om en løssluppen abe er nu løst.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Mysteriet udspillede sig i slutningen af maj, da aben, som var en tamarin-abe, løb frit omkring i Skødstrup nord for Aarhus, hvorefter den blev fundet i en garage.

Den lille abe, som var ganske udmagret, blev bragt til dyrlægen, men mistede livet.

Erkender

En mand blev senere anholdt og sigtet for grov og uforsvarlig behandling af aben.

Over for TV 2 Østjylland bekræfter Henrik Jensen, der politikommissær i Nordjyllands Politis dyrevelfærdsenhed, at gerningsmanden er fundet, og at han har erkendt forholdet.

- Vi skal finde ud af, hvad var skyld i, at den døde. Vi har sigtet ham for at have behandlet den groft og uforsvarligt ved at lukke den ud naturen, men vi ved endnu ikke, hvad den konkret døde af, fortæller Henrik Jensen til TV 2 Østjylland.

Der afventes fortsat svar på en obduktionsrapport af den lille abe.