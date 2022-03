Sigurds køkkenchef smidt ud af Danmark - på grund af teknisk fejl

Der kommer til at gå over et år, før Sigurd Kjeldgaard får svar på sin klage over, at hans japanske køkkenchef er blevet udvist på grund af en teknisk fejl

- Det føles uvirkeligt.

Sigurd Kjeldgaard læner sig ind over et af de mange borde i sin restaurant, Jah Izakaya & Sake Bar på Vesterbro i København.

Inden for åbningstid er der som regel propfyldt, men lige nu er her stille.

Det er ellers ikke mange stille øjeblikke, den 35-årige restaurantejer har. I oktober sidste år fik hans japanske køkkenchef, Shinya Ito, nemlig afslag på sin ansøgning om at få forlænget sin opholdstilladelse.

Derfor var han og hans familie for få uger siden tvunget til at forlade Danmark efter at have boet her i fem år, og siden da har hverdagen været ekstra travl på restauranten.

Ifølge Sigurd Kjeldgaard har Shinya Ito en kone og tre børn, der taler dansk, går i dansk skole og børnehave og har danske venner. - De elsker at være her, siger restaurantejeren. Foto: Foto: Linda Johansen

Det er på grund af årsagen til afslaget, at situationen føles uvirkelig. Det beror nemlig på, hvad Sigurd Kjeldgaard kalder en teknisk fejl begået af restaurantens bogholdere.

- Der er over en periode blevet registreret et for højt antal gennemsnitlige arbejdstimer, nemlig 207 timer om måneden i stedet for 160. Det har fået enorme konsekvenser, fortæller Sigurd Kjeldgaard.

Fejlen er for længst blevet rettet og indberettet til myndighederne, hvilket Ekstra Bladet har set dokumentation for. Alligevel holder myndighederne fast i afgørelsen.

- Der er ingen mulighed for dialog eller for at forklare sig. Det har været voldsomt og nærmest kafkask at opleve.

Her ses Shinya Ito sammen med kronprins Frederik, som han i juni lavede mad til i forbindelse med et arrangement med Olympisk Komité. Ifølge Sigurd Kjeldgaard var kronprinsen begejstret for at smage 'ægte japansk mad' og henvendte sig senere til arrangørerne for at høre, om restauranten var interesseret i at lave mad til ham igen. Privatfoto

Skal vente i over et år

I stedet havde Shinya Ito og hans arbejdsgiver mulighed for at klage over afgørelsen og samtidig anmode om, at køkkenchefen og hans kone og børn kunne blive i Danmark, mens klagen blev behandlet.

Men familien fik ikke lov til at blive, og behandlingstiden på klagen er 14 måneder.

- Det er rigtig lang tid at være uden køkkenchef og være efterladt i uvished, sukker restaurantejeren.

- Er det ikke jeres eget ansvar at overholde reglerne?

- Jo, det er det. Vi skulle have opdaget fejlen, og det vil vi gerne beklage, at vi ikke gjorde.

- Men vi gør virkelig, hvad vi kan, og når det skal tage så lang tid at få svar på vores klage, så er vi altså ude over, hvad jeg synes er retfærdigt i forhold til den fejl, vi har lavet, siger Sigurd Kjeldgaard.

Sigurd Kjeldgaard håber, at denne historie kan bidrage til, at der bliver handlet fra politisk side - ikke blot i forhold til Shinya Itos udvisning, men også mere generelt. Foto: Linda Johansen

Headhuntet fra Japan

41-årige Shinya Ito har en lang karriere som kok bag sig, og det er da heller ikke tilfældigt, at han er endt som køkkenchef i Jah Izakaya & Sake Bar.

- Shinya er headhuntet af os. Vi tog nogle inspirationsture til Japen, hvor vi mødtes med ham og blev overbevist om, at det var ham, der skulle tegne de overordnede linjer i vores køkken.

- Han har været med fra begyndelsen, og vi kunne ikke være nået dertil, hvor vi er i dag, uden ham. Han er restaurantens dna, fortæller Sigurd Kjeldgaard.

Det har allerede haft konsekvenser, at restaurant Jah ikke længere har sin køkkenchef.

- Vi har haft svært ved at få tingene til at køre rundt på grund af kokkemangel. Så der har været uger, hvor vi simpelthen har måttet holde lukket nogle dage. Det er dyrt for en lille restaurant som vores, siger Sigurd Kjeldgaard.

Han frygter for fremtiden:

- Vores souschef er også japansk, og vi føler os ikke ligefrem rolige ved tanken om, når hans opholdstilladelse skal forlænges næste gang, siger den unge restaurantejer.

- Jeg ved godt, at der har været møgsager i branchen med udnyttelse af arbejdskraft. Men det er godt nok en hård konsekvens, at det har ændret præmisserne for, hvordan vi alle sammen bliver behandlet.

- Det lader til, at alle i faget bliver skåret over én kam nu. Det bliver sværere og sværere at slippe gennem nåleøjet.