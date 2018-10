Sikke en service: Kørte 362 kilometer med pizzaer til kræftsyg

Steve's Pizza i Michigan leverer normalt ikke pizzaer, men pizzastedet gjorde en speciel undtagelse over for Julie og Rich Morgan.

Det midalrende par Julie og Rich Morgan havde i lang tid planlagt en fødselsdagstur til deres yndlingspizzasted Steve's Pizza i Michigan, som de havde boet i for mere end 20 år siden.

Rich Morgan endte dog med at blive indlagt på et hospital i Indianapolis lige inden. Han fik konstateret kræft i et fremskredent stadie, og Rich Morgan kom senere på hospice.

Julie Morgans far besluttede sig dog alligevel at ringe til pizzastedet, og her fik han fat i en ung fyr ved navn Dalton Shaffer.

Faren fortalte parrets rørende historie, og herefter tilbød Dalton Shaffer at levere pizzaer til parret. Og det var altså ikke lige om hjørnet. Han skulle køre hele 362 kilometer.

Det skriver flere medier heriblandt CBS News og The Detroit News.

Pizzamedarbejderen Dalton Shaffer kørte hele 362 kilometer for at levere pizzaer til Julie og Rich Morgan. Foto: Privat

Dalton Shaffer kørte med det samme, og han ankom klokken 2.30 om natten lokal tid med to pizzaer til Julie og Rich Morgan.

- Familien kom ud, gav mig et kram, og det var cool. Deres ansigtsudtryk og alt det der var cool, har Dalton Shaffer sagt ifølge CBS News.

Efterfølgende har Julie Morgan skrevet et langt Facebook-opslag om den specielle episode, hvor parret takker Dalton Shaffer for den store venlighed.

'Jeg er overvældet og ydmyg over denne handling af ægte venlighed. Dalton gav vores familie så meget glæde - og den bedste pizza i verden - i en vanskelig tid. Selvom tak næppe er tilstrækkeligt - så siger jeg tak fra bunden af mit hjerte til Dalton fra Steve's Pizza for at gøre sådan noget episk midt om natten', skriver Julie Morgan blandt andet i Facebook-opslaget.