Sikkerheden mangler på Bakken-forlystelse

Hele tre gange på blot en uge er Bakkens helt store trækplaster, 'Tornado', gået i stå, så medarbejdere har været nødt til at redde gæster ud af den 10 meter høje rutsjebane.

Flere af forlystelsesparkens gæster har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at folk blev guidet ned fra rutsjebanen på en stige uden sikkerhedsudstyr, imens en medarbejder truede folk med tæsk, fordi de dokumenterede optrinnet med deres mobiltelefoner.

Ifølge flere gæster forsøgte Bakkens sikkerhedsvagter derudover at bortvise dem fra parken, fordi de tog billeder af den defekte forlystelse.

Intet sikkerhedsudstyr under redning

En tidligere medarbejder på Bakken, som selv har været med til at redde folk ud af rutsjebanen i 2013, har henvendt sig til Ekstra Bladet og forklarer, at det også dengang skete uden seler eller andet sikkerhedsudstyr til hverken gæster eller personale.

- En dag gik den i stykker ved 22-tiden, og så blev jeg hentet af en medarbejder, som spurgte, om jeg ikke kunne komme over og hjælpe. Det ene tog det andet, og lige pludselig skulle jeg klatre op på en stige, og så gik vi rundt på skinnerne meget højt oppe i luften. Det ser ikke ud til, at de har fået gjort noget ved det siden, siger den tidligere medarbejder, Thomas, der ikke ønsker at stå frem med sit fulde navn.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

'Ikke tid' til seler

Thomas beskriver oplevelsen som 'uforsvarlig', men siger, at han indvilligede i at deltage i den risikable redningsaktion, 'fordi han var ung og ikke tænkte sig om.'

Han forklarer videre, at der på intet tidspunkt blev talt om, hvorvidt man skulle kontakte Falck eller skaffe det nødvendige og lovpligtige sikkerhedsudstyr.

- Jeg kan huske, at der var én som spurgte, om vi ikke skulle have nogle seler på, men så fik vi at vide, at det var der ikke tid til, siger han.

Sikring mod nedstyrtning

Birgit Serup Larsen, Tilsynschef hos Arbejdstilsynet, vil ikke kommentere på den konkrete sag, men indvilliger i at forholde sig generelt til, hvilke regler forlystelsesparker er pålagt.

- Vi fører tilsyn med medarbejdere, der arbejder i en forlystelsespark, og vi vil typisk spørge ind til deres sikkerhedsprocedure i forhold til at arbejde i højden, for der gælder de samme regler som for alle andre. Hvis man arbejder i højden, skal man være sikret mod nedstyrtning, siger tilsynschefen og understreger, at hvor Arbejdstilsynet fører tilsyn med personalets sikkerhed i forlystelsesparker, så er det teknologisk institut der fører tilsyn med selve forlystelserne.

Egnet faldsikringsudstyr skal bruges

Ifølge reglerne skal 'egnet faldsikringsudstyr bruges, hvis arbejde i højden ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt med kollektiv sikring mod nedstyrtning, som for eksempel rækværk, stillads eller personløfter.'

De siger desuden, at 'brugeren skal have modtaget instruktion i brug af udstyret og oplysning om faren ved ikke at bruge det'.

Mindst syv medarbejdere kravlede tirsdag rundt på den 10 meter høje rutsjebane uden at være iklædt sikkerhedsudstyr, da den gik i stå ved 22-tiden. Privatfoto.

Billeder af fra redningsaktionen tirsdag viser, at personalet ikke benytter det lovpligtige faldsikringsudstyr, og at medarbejderne ikke har modtaget den nødvendige instruktion om brug af sikkerhedsudstyr eller oplysning om faren ved ikke at bruge det.

- Det er ikke en særlig sikker måde at gøre det på, for hvis der først opstår noget akut, så har man jo også brug for at have nogle gode procedurer, så man ikke kommer til at gøre noget forkert. Det lyder som om, det ville være godt for dem at få gennemgået deres procedure, siger Birgit Serup Larsen.

Ingen kommentarer fra Bakken

'Tornado' er delvist ejet af den kendte bakkesangerinde Dot Wessman, der ikke ønsker at tale med Ekstra Bladet, men dog afviser, at der skulle være noget galt med sikkerheden.

Ekstra Bladet ville også gerne have haft en kommentar fra Bakkens direktion angående medarbejderes trusler om vold mod gæster, tvivlsom sikkerhed for både personale og besøgende og vagter, der angiveligt har forsøgt at smide folk ud, fordi de tog billeder af en defekt forlystelse. Det har ikke været muligt.

Driftsproblemer vækker bekymring: - Jeg ville simpelthen dø af skræk

På Bakken i den nordsjællandske by Klampenborg blev Ekstra Bladet mødt af flere meget overraskede ansigter, da de blev bekendtgjort med 'Tornado's omfattende driftsproblemer og de medfølgende redningsaktioner på stejle stiger.

Pernille Schjødt, 30 år

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg skal ikke derop, det er helt sikkert, for jeg vil ikke risikere at blive fanget så langt oppe i luften. Jeg ville simpelthen dø af skræk. Jeg er overrasket over at høre, at folk bare bliver reddet ud på høje stiger, og fordi børn også må prøve forlystelsen, så synes jeg, det er skrækkeligt. Det skal de bare få fikset.

Michael Nielsen, 38 år

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg tænker, at det er risikoen forbundet med at tage en mekanisk forlystelse. Det tager jeg meget afslappet. At jeg så ikke vil prøve den, det er noget andet. Vi har mest armbånd på grund af børnene.

Per Pedersen, 46 år, og Peter Pedersen, 11 år

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg er simpelthen sådan en kylling med karruseller, så jeg tør ikke. Og når du siger, at den er gået i stå så mange, så har det også mindsket chancen for, at jeg kommer op og prøver den, siger 11-årige Peter Pedersen.

- Jeg går ud fra, at forlystelserne herude er i orden. Jeg har rimelig stor tiltro til sikkerheden, men der kan jo ske fejl. Men de må sørge for at få folk ned på sikker vis, hvis forlystelserne går i stå. Der må være andre måder end bare at bruge en stige. Jeg ville ikke være glad for at klatre 10 meter ned ad en stige, lyder det fra hans far, Per Pedersen.

Jesper Mulvad, 45 år

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg vidste ikke, at 'Tornadoen' havde problemer, men det afskrækker mig egentlig heller ikke. Jeg har prøvet den, men jeg behøver sådan set ikke prøve den igen i dag. Jeg prøver den en enkelt gang, hver gang vi er her. Det må være rigeligt.

