Sikkerhedsstyrelsen advarer: Legetøj kan have fatale konsekvenser

Sikkerhedsstyrelsen advarer om påskelegetøj, der kan have fatale konsekvenser for små børn

Dagligvarebutikken Rema 1000 tilbagekalder nu mal-selv påskefigurer solgt i hele landet, oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det skyldes en produktionsfejl, hvor batterierne, der er på størrelse med en to-krone, mangler en sikringslåge.

Børn har derfor let adgang til batterierne. når de maler eller leger med figurerne.

- Sluger et barn et knapcellebatteri, kan det have fatale konsekvenser for barnet, skriver Sikkerhedstyrelsen.

Produktet er solgt i marts i år, og har du købt dem, skal du omgående fjerne dem fra dit barn og aflevere dem tilbage til Rema 1000.