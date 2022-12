Sikkerhedsstyrelsen advarer: Pas på blæsten!

Blæsevejr giver ikke bare billig strøm, lyder det fra Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse, hvor de advarer om, at 'kraftig vind' og 'nytårsaften' kan være en farlig cocktail for de fyrværkeriglade.

DMI lover nytårsaften frisk vind til kuling i den sydlige del af landet, og derfor advarer styrelsen om, at blæsten kan 'sætte ekstra fut under raketterne'.

'Husk at holde dobbelt sikkerhedsafstand, når raketterne skal fyres af, hvis du holder nytårsaften i blæst', skriver Sikkerhedsstyrelsen.

Her er nogle af de vigtige regler, du skal følge, hvis det blæser:

Raketter skal i blæst affyres 400 meter væk fra huse og andre bygninger med letantændelige tage som stråtage.

Fyrværkeri skal i blæst antændes mindst 20 meter væk fra åbninger i bygninger som vinduer og døre.

For landbrugsbygninger med dyrehold skal der altid være mindst 100 meters afstand fra antændelse.

Sikkerhedsstyrelsens udvklingschef Lone Brose understreger, at det er vigtigt, at man holder den nødvendige anbefalede afstand.

- Holder man nytårsaften i en af de blæsende egne, så hold den anbefalede dobbelte sikkerhedsafstand, som er til for din og dine omgivelsers skyld, siger Lone Brose.

DMI lover også regn flere steder i landet, og det kan bevirke utilregneligt fyrværkeri, hvis ikke fyrværkeriet opbevares tørt.

- Vådt fyrværkeri kan ændre egenskaberne ved fyrværkeriet. Det betyder, at det kan springe på en uhensigtsmæssig måde eller med forsinkelse. Det er derfor en god idé kun at tage et enkelt stykke op af posen ad gangen eller lade resten stå inde i tørvejr, mens man fyrer krudt af, siger Lone Brose.