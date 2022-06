Sikkerhedsstyrelsen advarer: Pas på!

Gaspriserne er steget hastigt.

Det får flere danskere til at skrotte gasfyret og finde en anden form for opvarmning. Andre vælger at droppe udskiftningen til et nyt gasfyr og i stedet købe et brugt gasfyr som reservedele.

Uanset hvilken løsning, der vælges, er det dog vigtigt at have fokus på sikkerheden.

Det er den klare opfordring fra Sikkerhedsstyrelsen i en pressemedelelse.

Brug autoriseret vvs-installatør

- Når der skal laves noget ved et gasfyr, er det afgørende for sikkerheden, at det udføres af autoriserede vvs-virksomheder, siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

- Hvis gasfyret skal fjernes, er der blandt andet behov for at få gasrørene korrekt afproppet, så der ikke sker gaseksplosioner, indtil gasselskabet får fjernet rørene helt.

Voldsomme konsekvenser

De autoriserede vvs-installatørvirksomheder skal på banen, når der arbejdes på gasinstallationer til bygas, naturgas, flaskegas, biogas, brint eller lignende brandbare gasser. Det sikrer de nødvendige kvalifikationer til at udføre en sikker gasinstallation.

- Det kan have voldsomme konsekvenser, hvis der sker en gasulykke, fordi et stykke arbejde på en installation ikke er korrekt udført. Derfor skal man overlade arbejdet til fagfolk, også hvis det for eksempel drejer sig om at afmontere et gasfyr, man ikke længere vil bruge, siger Søren Assenholt Muff.

Husk anmeldelsen

Desuden er det vigtigt, at der laves en anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen, hver gang der foretages ændringer i en gasinstallation. Det gælder for eksempel, hvis der udskiftes eller nedtages et gasfyr. Det er vvs-installatøren, der skal foretage anmeldelsen.

- Hvis man dropper gassen helt, skal man også sørge for, at gasrørene bliver afproppet forsvarligt, når fx gasfyret eller gaskomfuret er taget ned. Der kan godt gå nogle uger, fra man opsiger en aftale om gaslevering, til forsyningsselskabet kommer for at hente måleren og fjerne stikledningen, siger Søren Assenholt Muff.

- I den periode kan der sive gas ud, hvis rørene ikke er afproppet korrekt, og hvis gassen samler sig i et rum, skal der kun en gnist til at skabe en eksplosion.