Sikkerhedsstyrelsen: Hver tredje stykke krudt dumper test

Der er altid en ekstra spænding ved at sætte lighteren op til lunten på det massive batteri, du har brystet dig over at have investeret i ved det overdådige nytårsbord.

En spænding, der hurtigt kan udvikle sig til en pinlig frygt, for hvad nu hvis det bare er en fuser?

Så er det både spild af penge og tid, men værst af alt har du blæret dig forgæves.

Den årlige test af nytårskrudtet finder hvert år fejl i en stor mængde nytårskrudt, der er på vej i handlen. Foto: Finn Frandsen/POLFOTO

Derfor foretager sikkerhedsstyrelsen hvert år en sikkerhedskontrol gennem et uafhængigt testlaboratorium, der skal finde fejl på en stor mængde nytårskrudt, der står til at komme i handlen og ud i hænderne på danskerne. Og her har sikkerhedsstyrelsen fundet fejl ved hver tredje ud af i alt 147 testede stykker nytårskrudt.

Annonce:

'Vi prioriterer kontrollen af fyrværkeri højt af hensyn til forbrugernes sikkerhed. Fyrværkeri er generelt et risikoprodukt, og vi finder desværre hvert år en væsentlig del, der ikke lever op til kravene,' siger direktør Maibrit Brandt fra Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelse.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

Halvdelen af det fejlbedømte fyrværkeri havde fejl i sådan et omfang, at det er blevet decideret forbudt at sælge. Den anden halvdel af det dumpede nytårskrudt har fået anmærkninger, hvor enten importøren eller forhandleren selv har stoppet for salget af, ellers er fejlen blevet udbedret.

FIK DU LÆST?

Kig efter dette: Få mest ud af nytårskrudtet