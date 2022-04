Sikkerhedsstyrelsen slår ned på vildledende tobaksprodukter

Royal, golden, fresh og ultralight.

Det er blot et udsnit af de ord, som torbaksproducenter bruger, når de skal navngive og markedsføre deres produkter.

Det er dog ulovligt, da man i Danmark og EU ikke må navngive og mærke tobaksprodukter med ord, der kan give indtryk af positive sundhedseffekter.

Alligevel forsøger tobaksproducenterne at gøre netop det, hvorfor Sikkerhedsstyrelsen de seneste år har kontrolleret 1770 navne på produkter, hvor 255 af dem har ført til markedsføringsforbud på baggrund af de retningslinjer, der er givet fra Sundhedsstyrelsen.

Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi skal passe på danske forbrugere, og det er ikke fair at markedsføre sundhedsskadelige produkter med tillokkende navne. Særligt ikke når det gælder vores unge.

- For rygning er den største enkeltstående årsag til sygdom og død i Danmark. Derfor har vi i regeringen et mål om, at færre unge skal begynde at ryge. Jeg er utrolig glad for, at Sikkerhedsstyrelsen holder et vågent øje med markedet, så det bliver fanget i tide, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i pressemeddelelsen.

Nyt digitalt værktøj

Sikkerhedsstyrelsen har i kampen mod de ulovelige navne på tobaksprodukterne udviklet et digitalt værktøj, der på daglig basis overvåger og scanner indberetninger om nye tobaksprodukter.

Det digitale værktøj boner ud på produkter, hvis ord eller navne henviser til en smag, duft eller anden positiv egenskab. Igennem værktøjet får Sikkerhedsstyrelsen besked.

- Vores digitale værktøj er drøneffektivt. Den store tidsbesparelse betyder, at vi kan koncentrere vores kræfter om den faglige vurdering af navnenes lovlighed, så vi kan beskytte forbrugerne ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, siger Lone Brose, udviklingschef i Sikkerhedsstyrelsen.