Silkeborg holder vejret

Corona har taget stramt livtag på den østjyske by, hvor borgere dog glæder sig over, at en række nye smittede får folk til passe bedre på sig selv og andre

Søerne, skovene, solen og sommeren gør som så ofte før Silkeborg indbydende. Både for dem, der bor i byen, og for de mange turister, der lægger vejen forbi købstaden midt i ét af Danmarks smukkeste områder.

Men efter at Aarhus i de seneste dage har haft den tvivlsomme fornøjelse af at være Danmarks corona-epicenter, så tyder nye tal fra Statens Serum Institut på, at den lumske virus er rykket 40 kilometer mod vest.

- Vi tager det meget alvorligt og tager vores forholdsregler og hjælper borgerne, så godt vi kan, så vi kan få inddæmmet smitten effektivt og hurtigt, siger Mia Butler, leder af den boligsociale helhedsplan i Silkeborg.

Hun har kontor i beboerhuset mellem blokkene ved Lupinvej og Resedavej der, hvor et midlertidigt testcenter er sat op og fungerer dagligt fra klokken ni til 15 indtil på fredag.

- Jeg har hele tiden regnet med, at der ville være en ny (corona)situation, når de fleste er vendt tilbage til hverdagen efter ferien, så jeg er da ikke i chok over udviklingen. Husk på, at Silkeborg ligger tæt på Aarhus, og at mange mennesker pendler og har relationer til hinanden på kryds og tværs af de to byer, uddyber Mia Butler, der selv bor i Aarhus.

Kan poppe op alle steder

Næsten halvdelen af de 756 personer, som er konstateret smittet med covid-19 i hele Danmark den seneste uge, er fra Aarhus.

Med over 350.000 indbyggere i Aarhus Kommune er Silkeborg Kommune med sine godt 90.000 indbyggere også betragteligt mindre end Jyllands største by, men med 42 coronasmittede - og med 24 tilfælde hen over weekenden - er den østjyske by med hjejlen og Himmelbjerget i nærheden ved at komme foruroligende højt op på skalaen over de områder, der er hårdest ramt af corona i en tid, hvor smittetallet ser ud til at stige med bekymrende fart.

- Det er positivt og ansvarsfuldt, at folk kommer her og lader sig teste. Der er mit fokus, frem for at være bekymret og bange for noget, som kan poppe op alle steder, siger Mia Butler, der i kraft af sin stilling og geografiske placering har en god kontakt med mange af de i alt 1800 beboere i blokkene på Lupinvej og Resedavej.

Ekstra Bladet besøgte mandag eftermiddag Silkeborg og testcentret, der har haft lange køer og en del ventetid de seneste dage. Vi spurgte et udpluk af de ventende på, hvorfor de netop nu lader sig teste og om, hvordan de har det med, at Silkeborg tilsyneladende er på vej mod at blive et nyt corona-epicenter.

Foto Ernst van Norde

Julie Kjær Jørgensen, 29 år, Låsby, marketingkoordinator:

- Jeg blev testet, fordi jeg skal besøge min bedstemor på hendes plejehjem i Grindsted i den kommende weekend.

- Jeg bor nærmest lige midt i mellem Aarhus og Silkeborg (i Låsby) og arbejder i Aarhus, så det er træls at vide, at man så bor lige der, hvor coronasmitten desværre har bedst fat.. Min bekymring er ikke så meget rettet mod mig selv, men mod min omgangskreds, og jeg håber selvfølgelig, at smittetallet hurtigt falder igen.

Foto Ernst van Norde

Anni Hoelgaard, 58 år, Silkeborg, pensionist:

- Min lejlighed ligger lige ved siden af, så jeg blev testet i lørdags og får svar i morgen. Det giver god mening at lade sig teste. Når jeg handler i Rema 1000 tæt på, er det påfaldende hvor få, der spritter hænderne af. Det var folk generelt gode til i begyndelsen, da pandemien kom i marts, men ikke nu, og det er ret bekymrende.

- Mange mennesker pendler mellem Aarhus og Silkeborg eller har andre relationer på kryds og tværs. Derfor er der god grund til at frygte, at Silkeborg nærmer sig Aarhus, hvad angår smittetal.

Foto Ernst van Norde

Nicklas Johansen, 25 år, Silkeborg, rådgivende ingeniør:

- Min chef anbefalede mig at lade mig teste, og det giver også god mening i forhold til, at jeg netop har besøgt gamle studiekammerater i Aalborg i weekenden. Det er nok fornuftigt at være ekstra påpasselig, når man bevæger sig mellem landsdelene.

- Efter at motorvejen kom (fra Aarhus til Herning) er kontakten mellem Silkeborg og Aarhus nok blevet endnu tættere med blandt andet mange pendlere. Det giver da bange anelser med smittetallenes stigning begge steder. Jeg tror dog ikke, at vi oplever en ny opblussen som i foråret, men at vi tager det i opløbet med de erfaringer, vi har med os nu.

Foto Ernst van Norde

Susanne Jensen, 41 år, Silkeborg, arbejder hos TDC Erhverv i Aarhus:

- Jeg har en lungesygdom og blev derfor bedt om at lade mig teste inden en undersøgelse på torsdag på Skejby Sygehus.

- Det er bestemt bekymrende, at tallene er steget så markant i både Aarhus og Silkeborg. Folk er generelt mere glemsomme med at holde afstand og spritte hænder. Derfor er dette tiltag med et testcenter godt, og det burde være i alle større byer.

Foto Ernst van Norde

Carsten Nielsen, 48 år, Silkeborg, IT-supporter:

- Jeg har fulgt en anbefaling om at blive testet, og så har jeg samtidig en kræftsyg mor, som jeg gerne vil passe ekstra godt på.

- Med 17 positive tilfælde her i fredags fik jeg et solidt vink med en vognstang om, at i det her område kan der være et coronaproblem. I og med, at jeg selv bor her, fandt jeg det relevant at blive testet. Jeg tror ikke, at det stigende antal smittede har noget at gøre med, at vi bor tæt på Aarhus.