Simone blev udsat for sexchikane: Sig fra!

25-årige Simone Frederiksen har været udsat for sexchikane; hun opfordrer til at man siger fra i en fart

Nok er 25-årige Simone Frederiksen ikke kendt, men hendes historie vigtig:

Hun har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, men modsat så mange andre valgte hun at sige fra over for sin chef, og i dag opfordrer hun alle til at få stoppet den slags hurtigst muligt.

- Sig fra! Man skal ikke trække tiden, for lige pludselig bliver man blind for, at det foregår. Hvis man oplever noget, så sig fra og søg professionel vejledning, siger hun.

Efter Sofie Linde stod frem til Zulu Galla Awards og fortalte, hvordan hun var blevet udsat for sexchikane af en TV-personlighed, da hun var helt ung, har flere kendte kvinder sagt, at de også har været udsat for det. Få har fortalt deres historie.

Men i 2017 - da Simone Frederiksen var 22 år gammel - stod hun frem i Ekstra Bladet og fortalte, hvordan hun var blevet chikaneret af hendes daværende chef. Det hjalp hende gennem et svært forløb, fortæller hun:

- Det, at jeg valgte at stå frem, gjorde, at folk kunne forstå det. Mange satte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet var sket. Men da jeg lagde alt frem, var der ikke noget at være i tvivl om, siger hun.

I dag er hun altså afklaret. Men virkeligheden er, at hun slet ikke var så afklaret dengang.

Den vigtigste beslutning

Faktisk var hun i starten i tvivl, om det var okay, at hendes langt ældre chef havde købt hofteholdere til hende forud for en messe. Eller at han bad hende kravle under bordet for at hente et usb-stick. At han bad hende knappe ekstra ned, når hun havde skjorte på. Men til sidst kunne hun ikke klare mere. Hun blev sygemeldt, og hun kontaktede sin fagforening HK, der førte sagen, som endte med, at hun fik en erstatning.

I dag er hun glad for, at hun tog kampen op:

- Det er en af de vigtigste beslutninger, jeg har taget, og det er nok den beslutning, som jeg er mest stolt af, siger hun:

- Det havde været et personligt nederlag, hvis jeg ikke havde sagt fra.

I dag opfordrer hun andre, som bliver udsat for sexchikane til at søge en objektiv mening omkring forløbet.

- Start hos de professionelle, og lad dem vejlede dig i håndteringen. Og så kan man tale frustrationer med sine nærmeste.

Faktisk råder hun andre til at gå til deres fagforening i stedet for deres chef:

- Så er du sikker på at få den rigtige vejledning. De siger ikke noget til nogen – det er ikke sådan, at de ringer til din chef. De hjælper dig hele vejen.

- Og din chef kan have forskellige grunde til at ikke at håndtere sagen ordentlig. Krænkeren kan eksempelvis være uundværlig for firmaet.

Læs hele Simones sag og konfrontationen med hendes tidligere chef herunder:

Chefen ville se Simone i hofteholder: Jeg er blevet meget klogere