Simons tænder knækker og falder ud - han må vente otte år på hjælp

Simon har en medfødt kæbetilstand, der kræver behandling nu, men han skal vente otte år på behandling. Han er frustreret over, at han ikke kan få hjælp af det private, der har under en måneds ventetid

- Jeg synes, det er super frustrerende, at jeg skal gå rundt og ikke vide, om jeg har mine tænder om fem år.

Sådan fortæller 35-årige Simon Fancony. Han skal behandles nu, hvis ikke han skal miste endnu flere tænder, end han allerede har gjort.

Men han må vente i alt otte år. Det er først der, Afdeling for Kæbekirurgi på Rigshospitalet har tid til at behandle ham.

Indkaldelsen blev givet i 2020, og Simon Fancony venter derfor i alt otte år på at komme til på Rigshospitalet. Skærmfoto.

Tænderne knækker

Simon er født med en skæv kæbestilling. Oveni har han skåret tænder som barn, og den kombination har medført, at al emaljen nu er væk.

- Så det betyder, at mine tænder er meget små, og der er ikke noget beskyttelse på, plus at mine fortænder er begyndt at knække af bid for bid, fordi de er blevet så tynde, fortæller Simon Fancony.

Simon er nødt til at gå til ekstra tjek med sine tænder, ligesom han må bruge store summer på tandlægeregninger. Derudover får han større og større problemer med at kunne bruge tænderne, fordi tænderne isner og indimellem knækker.

- Sidst, en tand knækkede, blev jeg nødt til at spytte et lille stykke tand ud, som var faldet af, da jeg spiste, siger Simon Fancony.

Simon Fancony fortæller, at han godt kan få en kosmetisk behandling for de ødelagte tænder, men at det vil koste mellem 80-100.00, og at det kan være nødvendigt med flere af den slags behandlinger. Hvis han selv skulle betale for den behandling, han skal have på Rigshospialet, ville det koste i omegnen af 250.000. Foto: Linda Johansen

Må ikke behandles privat

Han har indtil videre mistet en kindtand og halvdelen af sine fortænder. Han ved ikke, hvor hurtigt det vil gå med at miste tænderne, men de sidste par år er det gået 'virkelig hurtigt', fortæller han.

- Det ser ikke specielt godt ud.



Simon har været i kontakt med et privathospital, som ville kunne opstarte den nødvendige behandling indenfor en måned. Men det må de ikke.

Det kræver nemlig, at Sundhedsstyrelsen godkender, at den type behandling må varetages i det private, og det er de foreløbigt ikke villige til. På trods af, at andre lande behandler samme patientgruppe i privat regi, og at der er kompetencer til at udføre behandlingen i det private.

- Jeg synes, det er latterligt. Jeg ved ikke, hvad der sker. Og det undergraver jo ens tillid til, at der er et system, der fungerer, når det åbenbart handler mere om at sidde på nogle behandlinger, end at kunne løse problemerne for patienterne, siger Simon Fancony.

- Og når der så står nogle og siger: 'Jeg ville gerne behandle dig, hvis jeg måtte.' Så bliver man jo virkelig indebrændt og tænker: Hvad er problemet?

Simon Fancony mødte op til konsultationen i år - der gik det op for ham, at det først er i år 2028, han har tid. Foto: Linda Johansen

Én ud af mange

Simon er langt fra den eneste, der venter årevis på behandling. Ekstra Bladet har tidligere fortalt om blandt andet Martin og Rasmus, der venter 14 år på behandling på Afdeling for Kæbekirurgi på Rigshospitalet.

En aktindsigt, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, viser desuden, at i alt 2.236 patienter venter på udredning og behandling på afdelingen.

- Jeg synes, det er frustrerende, at man fra det offentlige kan være så ligeglade med borgerne til trods for alle de højt besungne sange, der er om vores gode sundhedssystem og velfærdssamfund.

