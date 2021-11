'Sindssyg' lovændring har lukket tre af Karams restauranter

Karam Ayad er direktør for kæden SushiMania og har problemer med at få lov at ansætte udenlandske kokke

Står du og din arbejdsplads i en lignende situation? Kontakt journalisterne her.

- Vi er ved at miste det hele.

Sådan lyder det fra en tydeligt berørt Karam Ayad, da Ekstra Bladet møder ham på en af hans sushirestauranter i Risskov.

Karam Ayad er direktør for kæden SushiMania og er en af de mange restauratører, der oplever store problemer med en nyere lovændring, som gør det praktisk talt umuligt at ansætte udenlandske kokke på beløbsordningen.

For SushiMania har det betydet, at kæden har måttet lukke seks af deres restauranter, heraf tre, som Karam Ayad ejer. Ikke på grund af manglende omsætning, men på grund af manglende personale.

- Jeg lukker kun forretninger, fordi jeg ikke kan få tilladelser til mine kokke længere. Vi havde 28 butikker 1. januar, og i dag er der 22 butikker tilbage, lyder det fra Karam Ayad.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Karam Ayad har måttet lukke tre af sine restauranter. Foto: Ernst van Norde

Løn-paradoks

Et af kravene for at søge efter beløbsordningen er, at arbejdsgiveren betaler den ansatte en løn på 37.100 kroner om måneden.

Problemet er bare, at SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) samtidig vurderer denne løn til at være for høj for en sushikok sammenholdt med restaurantens prisniveau, og at de på den baggrund vurderer, at 'ansættelsesforholdet ikke er reelt'.

Siden september sidste år har Karam Ayad fået afslag på ni kokke, hvor det var årsagen. Lovændringen betyder, at SIRI ikke behøver andet end en vurdering af prisen sammenholdt med lønnen for at kunne afvise en kok.

Karam Ayad mener, at det er udtryk for manglende viden hos myndighederne, når de vurderer en løn på 37.100 kroner om måneden som 'urealistisk høj' i forhold til hans restauranters prisniveau.

- Jeg forstår slet ikke, at de skal blande sig i mine priser. Det er netop vores lave priser og koncept, der gør, at vi har lavet overskud fra dag ét og har en god forretning.

- Desuden er gode sushikokke ekstremt eftertragtede, så det er slet ikke en urealistisk løn, siger Karam Ayad.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Karam Ayad er meget berørt af situationen, som han beskriver som 'sindssyg'. Foto: Ernst van Norde

50.000 kroner gav nul ansøgninger

Karam Ayad er dybt afhængig af at kunne rekruttere personale fra udlandet.

Han fortæller, at han har gjort alt for at skaffe arbejdskraft inden for landets grænser. Men det er umuligt, fordi mange danske kokke generelt hverken har de rette kompetencer eller ønsker at arbejde med sushi, som tager mange år at lære at tilberede.

Selv når han tilbyder en endnu højere løn og en uddannelse i at lave sushi, har det ingen interesse blandt danske kokke.

- Tro mig, jeg har prøvet alt. Jeg er jo ikke idiot, og jeg stod ikke her, hvis ikke jeg havde prøvet alt.

- På et tidspunkt lavede jeg et opslag, hvor jeg tilbød en løn på 50.000 kroner om måneden til en kok, hvis bare kokken ville modtage uddannelse og oplæring i at lave sushi. Der kom nul ansøgninger, fortæller Karam Ayad.

96 procent bliver afvist

At Karam Ayad har svært ved at få godkendelser til sine kokke, bakkes op af tal fra SIRI, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

De viser, at kun ni medarbejdere inden for hotel- og restaurantbranchen i 2021 har fået godkendt deres ansøgning om en arbejds- og opholdstilladelse i Danmark efter beløbsordningen.

211 har fået afslag siden lovændringen, hvilket er en markant stigning, der giver en afslagsprocent på 96.

- Det er simpelthen så sindssygt. Men det overrasker mig nærmest positivt, at det ikke er 100 procent, der er blevet afvist, for det troede jeg.

- Det er et kæmpe problem, som skaber stor utryghed for både virksomheder og kokke. De er ved at lukke en hel branche fuldstændig, siger Karam Ayad.