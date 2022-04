Singapore henretter mand med lav IQ i højprofileret sag

En mentalt handicappet malaysisk mand er onsdag blevet henrettet i Singapore.

Det oplyser hans familie.

Den malaysiske mand, Nagaenthran Dharmalingam, blev dømt til døden for at have smuglet 44 gram heroin ind i Singapore fra Malaysia i 2009.

Hans 22-årige bror, Navin Kumar, fortæller over telefon, at begravelsen vil finde sted i byen Ipoh i Malaysia.

I slutningen af marts afviste en domstol i Singapore en sidste appel fra Nagaenthran Dharmalingams mor i den højprofilerede sag.

Dharmalingam har en IQ på 69, som indikerer, at han er mentalt retarderet af lettere grad. Derfor har dødsdommen været meget omdiskuteret.

Mandens forsvarer havde argumenteret for en uafhængig psykiatrisk udredning, benådning eller strafnedsættelse, men det blev altså afvist af domstolen i Singapore.

Lavere retsinstanser i Singapore har tidligere konkluderet, at Dharmalingam vidste, hvad han gjorde, da han begik forbrydelsen.

Singapore har nogle af verdens strengeste narkotikalove.

Den 34-årige Dharmalingams sag har fået international opmærksomhed.

Blandt andre har FN-eksperter, den britiske milliardær Richard Branson, Malaysias premierminister samt flere menneskerettighedsaktivister opfordret Singapore til at omstøde dødsdommen.

Så sent som i november sidste år anmodede en gruppe menneskerettighedseksperter fra FN Singapore om at standse henrettelsen af Dharmalingam.

Det skete med begrundelsen, at han ifølge dem var udviklingshæmmet.

De opfordrede i stedet Singapore til at ændre dødsdommen til en mildere straf, der er på linje med de internationale menneskerettighedslove.

Nagaenthran Dharmalingam blev tilbageholdt i april 2009. Han blev dengang taget i at forsøge at smugle 44 gram ren heroin ind i bystaten.

Stoffet var spændt fast til hans lår.

Malaysierens advokat og flere aktivister har i løbet af retssagen mod ham forklaret, at Dharmalingams intelligensniveau lå på et niveau, der gjorde, at han officielt kunne siges at være udviklingshæmmet.

Det er også blevet forklaret, at han kæmpede med andre lidelser, der påvirkede hans evne til at træffe beslutninger og styre sine impulser.