Sirene-brøler: Flere fik ingen advarsel

Onsdag klokken 12 til 12.05 skulle samtlige tændte mobiltelefoner gå i alarm, da det nye digitale varslingssystem, Sirenen, skulle testes.

Men sådan gik det ikke.

Flere borgere oplevede onsdag ikke at få alarmen, der lød i 10-12 sekunder.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Beredskabsstyrelsen, der oplyser, at flere borgere ringer ind og fortæller, at alarmen ikke er gået på deres telefoner.

- Vi er i fuld gang med at danne os et overblik, så på nuværende tidspunkt har vi ikke klarhed over, hvor mange der ikke har modtaget alarmen, eller hvorfor de ikke har modtaget den, siger Kristian Anker-Møller specialkonsulent i kommunikation og varsling i Beredskabsstyrelsen.

Kommer med opfordring

Ifølge styrelsen kan den manglende alarm skyldes flere ting. For alle iphone-ejere er det formentlig en manglende opdatering, der er på spil, mens andre telefoner kan have et for gammelt styresystem, oplyser Kristian Anker-Møller.



Han opfordrer samtidig alle borgere til at gå ind på sirenen.dk for at tjekke, om der skulle være information omkring lige præcis deres mobiltelefon, og udfylde det spørgeskema, der optræder derinde.

- På den måde kan vi blive klogere på, hvad der er sket, siger han.

Formålet med det digitale varslingssystem er, at man skal kunne udsende advarsler i bestemte områder, hvis der er alvorlig fare på færde.

Det kan eksempelvis være ved et gasudslip eller en brand med giftig røgudvikling. På den måde kan mennesker i områder med akut fare få direkte besked og anvisninger om, hvordan de skal agere.