Sirene-fuser: Fejl ligger hos din telefon

Onsdag klokken 12 blev et nyt mobilt varslingssystem kaldet 'Sirenen' testet af myndighederne. Men flere danskere modtog slet ikke advarslen.

Beredskabsstyrelsen oplyser til Ritzau, at testadvarslen blev sendt ud af mere end 99 procent af de forventede såkaldte celler, der sidder på telemasterne.

- Umiddelbart indikerer det, at den tekniske del fungerede, som den skulle, siger specialkonsulent i styrelsen, Kristian Anker-Møller.

Tidligere meddelte styrelsen, at hvis man ikke havde modtaget advarslen kunne det skyldes, at mobilen ikke var opdateret med det nyeste styresystem, eller at mobilen er for gammel.

Onsdag eftermiddag er det så afklaret fra styrelsen, at de telemaster, der skulle udsende advarslen er lykkedes med en succesrate på mere end 99 procent.

Så umiddelbart ligger fejlen på mobilen.

- Om der derudover er andre fejlkilder, det skal vi undersøge, men det tror vi ikke, siger Kristian Anker-Møller.

Der er allerede borgere, der har været inde på sirenen.dk for at udfylde styrelsens spørgeskema, i tilfælde af at man ikke modtog advarslen.

Kristian Anker-Møller siger, at spørgeskemaet allerede viser, at flere ikke havde opdateret deres telefon. Men styrelsen har endnu ikke et overblik over alle svar fra spørgeskemaet.

Testen foregik i samme tidsrum, hvor de fysiske sirener vanen tro lyder første onsdag i maj hvert år.

'Sirenen' er en advarsel, der udsendes i et bestemt område, når myndighederne vurderer, at der er fare på færde.

Eksempelvis en omfattende brand med giftig røgudvikling, hvor borgerne bør søge indenfor.

I de kommende dage vil styrelsen sammen med operatører af mobilnetværk analysere testen nærmere.