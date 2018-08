Siw opdagede mystisk skabning på strand: - Lignede noget fra Mars

Et mærkeligt dyr fik Siw Tronsvang fra Norge til at stoppe op, da hun var på stranden med sin veninde

Egentlig troede Siw Tronsvang fra Norge bare, at det var noget blåt skrald, hun så, da hun gik tur på stranden ved Einarsneset i Farsund i det sydvestlige Norge i fredags.

Det var det dog ikke.

- Det var blåt med hvide linjer. Da det bevægede sig, vidste jeg, at det var levende, siger Siw Tronsvang til norske NRK.

Siw har efterfølgende sendt en række billeder af den mystiske, blå skabning til Ekstra Bladet. Dem kan du se nedenfor.

- Det lignede to hvide trekanter, som hængte sammen, og så var de blå udenpå og indeni. Vi turde ikke røre ved det, hvis nu det var giftigt. Det lignede jo noget fra Mars, siger Siw Tronsvang.

Ikke fra Mars

Det viste sig, at der var flere af det lille dyr på stranden, den dag Siw og veninden gik tur. Og selvom tingen ligner noget fra Mars, er det faktisk en helt almindelig jordisk skabning.

Det slår marinebiolog Fredrik Myhre fast over for NRK.

Der er nemlig tale om et lille væsen, der hedder en rur. De er beslægtede med langhalse, og de kan faktisk også dukke op i Danmark fra tid til anden.

- Det er faktisk ikke så overraskende, at den kommer hertil en gang imellem. Det er en art, som godt kan lide at flytte sig, og den driver med havstrømmene og vinden, siger marinebiologen til det svenske medie.

Videnskab.dk har tidligere beskrevet, hvordan de små dyr også er set i Danmark. Her forklares det, at langhalsene kan blive helt op til 80 centimeter lange, og at de lever af plankton. Langhalse er en slags krebsdyr.

Siw Kristin Tronsvang beskrev, at det lille dyr sad på en slags skum. Dyret klæber sig ofte til et eller andet for at kunne flyde rundt i vandet. Foto: Siw Kristin Tronsvang