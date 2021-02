Sjælden bjørnefødsel i zoologisk have

Der er dømt kollektiv bamseskruk i Givskud Zoo nær Billund.

Tirsdag morgen meddeler dyreparken, at dens brillebjørn Nazca har født en lille unge.

Det er første gang nogensinde, at der fødes en bjørn i Givskud Zoo. Og den første gang, at der fødes en unge af den truede art i Danmark.

- Det er så sensationelt i vores verden, at vi har svært ved at få armene ned, siger direktør Richard Østerballe i en pressemeddelelse.

- Vi blev udvalgt til at huse Europas vigtigste avlspar, og derfor er det vigtigt for os at vide og vise, at vi har rammerne til, at brillebjørnene kan yngle.

Piver og grøffer

Brillebjørne kan få mellem en og tre unger, og disse vejer kun omkring 300 gram ved fødslen, oplyser Givskud Zoo.

Først når ungen er en måned gammel, forventes den at slå øjnene op. Og der kan meget vel gå tre måneder, før den rejser sig og forlader stalden.

En af de voksne brillebjørne i den jyske dyrepark. Foto: PR

Her har dyrepasserne lavet en reddekasse til den endnu unavngivne unge og installeret et videokamera, så de kan holde øje med, om den lille brillebjørn har det godt.

Kameraet fra redekassen er også lagt online, fortæller Richard Østerballe.

- Og her er det vigtigt at pointere over for alle, der kigger med, at ja, ungen piver, grøffer, larmer og hviner ganske meget. Det skyldes ikke, at moren er ved at klemme den. Det er helt normalt, og det skal ungen gøre. Så der er ingen grund til bekymring.

Du kan følge bjørneungens første dage via dyreparkens hjemmeside.

