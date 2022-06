Sjælden diamant solgt for gigantisk beløb

Den smukke 103-karat store diamant er blevet solgt for et astronomisk beløb

139.371.311,28 kr.

Så meget kostede det en velhavende køber, da diamanten 'The Light of Africa' onsdag røg under hammeren i det velrenommerede britiske auktionshus Christie's.

Diamanten var højdepunktet under Christie's 'New York Magnificent Jewels'-udsalg. Den var vurderet til mellem 11 - 18 mio. dollars, men endte altså med et hammerslag på 20.084.000 amerikanske dollars.

Salgsprisen oversteg altså forventningerne.

'The Light of Africa' er en D-farvet, fejlfri smaragd med en 'fremragende polering og symmetri', lyder beskrivelsen.

Diamantens farveklassificering bestemmes ud fra den internationale skala, der går fra D-Z, hvor D er det bedste.

Den tilhører samtidig den sjældne type IIa kategori, der omfatter færre end to procent af alle diamanter, hvilket gør dette eksemplar til en af de mest sjældne og værdifulde diamanter på kloden.

Historisk diamantmine

Diamanten blev poleret fra en 299,3- karat rå diamant, der blev gravet frem i Cullinan Diamond-minen i Sydafrika, hvor den også blev forarbejdet.

Historisk set har minen historik for at indeholde nogle af verdens mest opsigtsvækkende diamanter, herunder 'the Great Star of Africa' og 'Second Star of Africa', der begge er en del af de britiske kronjuveler sat i Sovereign's Scepter og Imperial State Crown.