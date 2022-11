Sjælden fangst: Første gang nogensinde

En fisker på Læsø fik sig en gedigen overraskelse, da han 14. november fik en fisk i nettet, som han ikke lige havde set før.

Faktisk blev han så overrasket, at han tog et billede af den eksotisk udseende fisk, før han smed den over bord igen.

Og heldigvis! Det viser sig nemlig, at fisken er en stribet knivkæbefisk, som normalt lever omkring Japan og Sydkorea i Stillehavet.

Det skriver Nordjyske.

Første gang nogensinde

Fangsten er aldeles sjælden i Danmark. Faktisk er det første gang, at man har set et fund i Atlanterhavet, det udtaler Henrik Carl, leder af 'Fiskeatlas-projektet' på Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse fra Statens Naturhistoriske Museum.

- I forbindelse med mit arbejde med kortlægningen af fiskenes udbredelse får jeg ofte henvendelser om ”mystiske” fangster, men da jeg så billedet af den stribede knivkæbefisk, spærrede jeg virkelig øjnene op.

- Fisk fra Stillehavet er ikke hverdagskost i vore farvande, og når det så tilmed drejer sig en art, der ikke i forvejen er kendt fra andre fund i Atlanterhavet, er det bare endnu mere mystisk.

Det var holdet bag 'Fiskeatlas-projketet', som gennem optegnelser over forskellige fisk i verdenshavene, fandt frem til den præcise art.

Ingen fare

Henrik Carl tror, at fisken er ankommet hertil i ballastvand fra et skib, da den umuligt kan være svømmet herop selv.

Det specielle ved fisken er, at den tænderne i begge dele af kæben er vokset sammen, og grundet formen på bidet, er fisken i stand til at knuse hårde skaller.

Der er imidlertid ingen fare for, at fisken bliver en invasiv art i de danske farvande, heller ikke selvom, at fiskeren slap den ud igen.

Den stribe knivkæbefisk skal nemlig bruge 22 grader varmt vand for at kunne yngle.