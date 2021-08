Sjælden fødsel: 57 kilo ren lykke

Næsehornet Kianga kunne sidste weekend sige velkommen til verden, da hun fødte sin første unge i San Diego Zoo i USA - men der er ikke tale om en hvilken som helst næsehornsfødsel.

Kianga og hendes unge er nemlig af arten sydlige hvide næsehorn - en art, der har det svært.

Det skriver San Diego Zoo på sin hjemmeside.

Ungen kom til verden 22. august med en kampvægt på små 57 kilo pund, og ifølge hendes dyrepasser er hun i strålende humør.

- Hun er meget nysgerrig og ikke bange for særlig meget, for hun ved, at hendes mor passer på hende hele tiden, så vi ser hende undersøge bøfler, giraffer og andre næsehorn, fortæller dyrepasser Matt Gelvin.

Det sydlige hvide næsehorn er kategoriseret som næsten truet af IUCN, og man estimerer, at der blot er 18.000 tilbage i Afrika. Arten er blevet jaget vildt af krybskytter på grund af deres horn, der er blevet handlet ulovligt.

