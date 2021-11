Sjælden fugl går i nettet: For første gang set i Danmark

Sensationelt.

Så kort beskriver en biolog det, at en nordamerikansk fugl af arten eremitdrossel er blevet fundet i Danmark.

Det er en ringmærker ved navn Anton Herrig Liebermann fra Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation, som har fanget den sjældne fugl.

Onsdag klokken 11.30 fløj fuglen i et ringmærkningsnet på Christiansø, der ligger nordøst for Bornholm. Liebermann fik ringmærket den lille gråbrune fugl og satte den derpå fri igen.

Det er bemærkelsesværdigt, at ringmærkeren har fundet fuglen på disse kanter, da den nordamerikanske eremitdrossel kun er set én gang tidligere i Skandinavien. Nemlig i Skåne, Sverige i 1988.

- Altså det er jo en ekstremt sjælden fugl, så det er en sensation i sig selv set fra fugleverdenen, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Den er ikke kun sjælden i Danmark, men i hele Europa, siger han.

Fuglen har hjemme i Nordamerika, hvor den er relativt talrig, og så tilbringer den normalt vintrene i Centralamerika. Men ikke denne fugl.

Det er uvist, hvilken vej rundt om kloden den har taget, og hvad der har gjort, at den er endt på netop Christiansø. Knud Flensted vurderer dog, at fundet ikke er ensbetydende med, at fuglen bliver et typisk syn på disse længdegrader.

- Den kan flyve langt, og nogle gange kommer fuglene lidt ud af kurs. Det er ikke et tegn på en ny udvikling, og at arten er på vej til Danmark eller Europa. Det sker bare nogle gange, at fuglene farer vild.

- Den vil nok ende sine dage i Europa, siger Knud Flensted.

Fælder og ringmærkningsnet, såsom det, denne fugle fløj i, bliver sat op, for at man kan fange fuglearter og følge, hvor gamle de bliver, og hvor de tager hen.

Det, at fuglen er blevet fundet, kan man i sig selv ikke bruge til det helt store ifølge Knud Flensted.

- Ikke andet end at det bliver brugt til at overvåge fuglelivet. Det er information om, hvordan naturen nu har det, siger biologen.

Eremitdrossel er en lille drosselart, der minder om den hjemlige sangdrossel. Med fundet af den på dansk grund er der blevet set 493 fuglearter i Danmark, oplyser DOF.

En række feltornitologer er efter fundet rejst mod Ertholmene og Christiansø, i håb om at den sjældne fugleart stadig er på øgruppen torsdag.

- Drosler trækker om natten, så hvis den bliver fundet i morgen tidlig (torsdag morgen, red.), vil den være i området hele dagen, siger Anton Herrig Liebermann i en pressemeddelelse.