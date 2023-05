Sjælden fugl spottet i Danmark

Ekstra Bladets fotograf spærrede øjnene og kameralinsen op, da en sjælden gæst fra syd landede på en mark på Møn. - Det er ikke en dansk yngle-fugl. Men vi forventer med klimaændringerne, at det godt kan blive en af dem, der begynder at yngle i Danmark i løbet af de næste 10-15 år, siger biolog Knud Flensted og tilføjer, at der kan være chance for at se den sorte ibis i området lidt endnu

Kalder alle ornitologer og andre fugleelskere: Der er sjælden-fugle-alarm på Møn, så det er bare frem med kikkert og zoom-linse.

Søndag eftermiddag fik Ekstra Bladets fotograf Per Rasmussen nemlig nogle heldige skud i foto-bøssen, da han knipsede billeder af en sjældne vadefugl, en sort ibis, der i dagens anledning var landet på en mark på Møn og gnaskede løs af markgodterne.

Og der er altså 'absolut' tale om en sjælden fætter i Danmark, hvis man spørger biolog Knud Flensted fra Danmarks Ornitologisk Forening, selvom fremkomsten er blevet hyppigere de seneste år.

- Det er absolut en sjælden fugl, den er bare blevet mere almindelig. Det er en fugl, der kommer sydfra, og den er blandt andet tiltaget meget i Frankrig, og den er vist også begyndt at yngle i Storbritannien, siger biologen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets fotograf var godt paf over mødet med den sjældne bevingede gæst. Foto: Per Rasmussen

Flygter mod nord

Den krumnæbede fugl holder ifølge Dansk Ornitologisk Forening primært til i Nord- og Mellemamerika, og den har aldrig ynglet regelmæssigt i Danmark. Ifølge naturbasen.dk er fuglen blot set 33 gange de sidste ti år.

Når den alligevel i ny og næ krydser den danske grænse, kan det skyldes en mindre fejljustering i ruten, når den trækker mod de nordligere lag.

- Der kommer flere, fordi den tiltager i antal. Og så er det er en trækfugl, der kommer sydfra, og så sker i det typisk i foråret, at nogle måske trækker lidt end de skulle, måske for at finde et sted at yngle. Men det har den ikke gjort endnu for alvor herhjemme, siger Knud Flensted.

Biologen tilføjer, at vi højst sandsynligt kommer til at se mere til den sorte ibis fremover på grund af klimaforandringerne.

- Det er ikke en dansk yngle-fugl. Men vi forventer med klimaændringerne, at det godt kan blive en af dem, der begynder at yngle i Danmark i løbet af de næste 10-15 år, siger Knud Flensted og tilføjer, at der kan være chance for at se den sorte ibis i området lidt endnu.

- Vi skal nok regne med, at den bliver i Danmark et par dage for at strejfe lidt rundt omkring.

Sidste år fik vi besøg af det største antal sorte ibisser nogensinde på én gang. Omkring et dusin blev spottet flere steder i landet, skriver Dansk Ornitologisk Forening på sin hjemmeside.

Fint besøg på Møn, som kun de heldigste fuglekiggere har haft glæden af herhjemme de seneste år. Foto: Per Rasmussen