Sjælden hval ved Kolding - fantastisk at se en fri hval

Det var både nysgerrige børn og voksne, der havde trukket i de vandtætte jakker tirsdag eftermiddag for at se det sjældne syn ved fjorden i Kolding.

Toppen af hovedet - og af og til halen - af en cirka fem meter lang næbhval lå nemlig ved kanten af fjorden til frit skue for de fremmødte tilskuere.

En hval ved fjorden i Kolding kunne trække mange koldingensere ud af den varme stue. Foto: Anders Brohus

Besøg fra Nordatlanten

- Der er tale om en såkaldt nordlig døgling, der hører til familien af næbhvaler, forklarer museumsinspektør Charlotte Bie Thøstesen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet til Ritzau.

Det er ikke første gang, at en døgling bliver observeret i danske farvande. Men det er bestemt ikke hverdagskost.

Det var ikke meget af den cirka fem meter lange hval, som var synlig, men af og til kom halen op, og så kunne man fornemme størrelsen. Foto: Anders Brohus

Ifølge Dansk Pattedyratlas er døgling to gange registreret i de indre danske farvande.

16. februar 1997 blev en 5,8 meter lang døgling-han opdaget ved Tåsinge. Dyret var stadig levende, men døde kort efter, at den var blevet set.

En voksen døgling kan blive op til ti meter lang og veje op til syv tons.

Hvorfor netop den her døgling har valgt at lægge sig i Kolding Fjord, er for tidligt at sige nu.

- Det kan have meget med tilfældigheder at gøre, at den har forvildet sig hertil. Det kan også være, at den er syg og svækket og har lagt sig til at dø. Det ved vi på nuværende tidspunkt ikke, siger Charlotte Bie Thøstesen.

Preben Jensen, 44 år, Kolding

Foto: Anders Brohus

Preben Jensen fra Kolding var kommet ned til fjorden for at se det imponerende dyr.

- Jeg har aldrig set en hval før, nej. Men jeg havde faktisk håbet, at den her var en smule tættere på, siger Preben Jensen, som ivrigt ventede på at få et billede af hvalen både med hoved og hale.

Ligesom de andre, Ekstra Bladet talte med i dag, tror Preben Jensen også, at hvalen har lagt sig i Kolding Fjord for at ende sine dage.

- Jeg kan ikke se, hvorfor den ellers skulle vælge at gå så tæt på kanten, siger Preben Jensen.

Ditte Rødvig, 40 år, Kolding

Foto: Anders Brohus

40-årige Ditte Rødvig har aldrig set en hval i naturen før. Derfor var det også en stor oplevelse, da hun kunne se døglingen fra Nordatlanten.

- Jeg synes, det er fantastisk. Det er stor oplevelse for mig at se en fri hval, siger Ditte Rødvig.

Ifølge hende skal naturen gå sin gang, selvom det kan være svært.

- Man har det jo med at lægge sine egne følelser ned over dyr. Men jeg tror også, at den har lagt sig herind for at dø, og så skal naturen bare have lov at gå sin gang, siger Ditte Rødvig.

Leif Schulz, 64 år, Kolding og Bente Andersen, 67 år, Kolding

Foto: Anders Brohus

Hvalen i Kolding Fjord kunne ikke imponere parret Leif og Bente fra Kolding.

De har nemlig flere gange set meget større hvaler på Grønland.

- Det her er jo en lille grønskolling, smiler Leif Schulz.

- Men det er dog første gang, at vi ser en hval her i Kolding, tilføjer Bente Andersen.

Både Bente og Leif er også enige om, at hvalen har lagt sig i Kolding Fjord for at dø.

Foto: Anders Brohus

Ib Clausen, marinbiolog fra Kolding Kommune, gik i waders ud til hvalen for at tjekke den for skader.

- Jeg kunne ikke rigtig komme tæt nok på til at se, om den havde nogen synlige skader, siger Ib Clausen.

- Men den er afkræftet, da den ikke har spist i flere døgn, fortsætter han.

Ligesom de mange andre besøgende ved fjorden i Kolding i dag tror marinbiologen, at hvalen måske her i Kolding har lagt sig til at dø.

- Den har bevæget sig både i går og i dag, men det ser ikke ud til, at den registrerer, at den kan komme ud på dybere vand få meter fra, hvor den ligger nu.

- Den er også kommet noget på afveje. Herfra er der cirka ti kilometer ud til Lillebælt, som har en vis dybde, men slet ikke så dyb som der, hvor den kommer fra, siger Ib Clausen, der fortæller, at en døgling normalt hører til i Nordsøen, hvor den lever af blæksprutter.