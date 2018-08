Sjælden lampe stjålet: 'Det er helt vanvittigt'

Fyrtårnet fra 1700-tallet i Gilleleje lider en hård skæbne for tiden. Tre gange er fyret, som hører under Museum Nordsjælland, blevet udsat for tyveri og hærværk. Værst gik det ud over en sjælden nødlampe, som tyvene slap af sted med natten til 20. juli. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Lampen lå i en gammel, aflåst kasse, som var placeret i en lade omkring 30 meter fra selve fyret.

- Om natten har nogen brækket et vindue op. Der stod trækassen, og den tog de, fortæller Else Djurhuus, som er daglig leder på Nakkehoved Fyr, til Frederiksborg Amts Avis. I kassen lå desuden en gammel kikkert samt vægtlodder.

Gentagen hærværk

De første tegn på, at noget var galt, kom til, da Else Djurhuus mødte på arbejde 17. juli. Der opdagede hun til sin forfærdelse, at bordene og bænkene omkring fyret var blevet kastet ud over en nærliggende skråning. Herefter fandt lampe-tyveriet sted, og 29. juli gentog hærværksseancen sig.

- Vores borde og bænke var smidt ud over skråningen, og det er dyre og gedigne bænke, som vores gæster er glade for, tilføjer Else Djurhuus.

Alle tre forhold er meldt til politiet.

Fremtidig overvågning

Else Djurhuus har nu taget konsekvensen af episoderne og har fået installeret overvågningskameraer omkring fyret. Hun håber på, at det kan være med til, at uromagerne fremadrettet holder sig væk fra området.

- Hvis nogen hører om nogen, der får tilbudt lampen, så håber jeg på, at de siger, at den er fra Nakkehoved, og at Else er så ked af, at den er væk, afslutter Else Djurhuus.