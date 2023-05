Sjælden parasit fundet i Danmark

En forskergruppe på Institut for Klinisk Veterinærmedicin blev for nyligt noget overraskede, da de var i gang med at undersøge en aflivet hund.

Det skriver Videnskab.dk

Hunden var blevet givet til universitet til forskningsbrug, men inden den kunne bruges, skulle den undersøges for eventuelle sygdomme.

- I blodet svømmede små larver rundt, fortæller en af forskerne, Asger Lundorff Jensen, som kalder larverne for ’mikrofilarier’, det yngste stadie af en orm, til mediet.

Han kunne konstatere, at der var tale om en sjælden form for parasit. Nemlig en parasit, som ikke før er set hos hunde i Danmark

Fra myg til primært hunde

Parasitten bliver båret videre af myg og overføres til både dyr og mennesker gennem myggestik. Det er dog primært hunde, som er i risiko for at blive inficeret med parasitten, når de bliver stukket af en myg.

Hunden er nemlig parasittens foretrukne vært, fortæller Brian Lassen, som er postdoc på DTU og forsker i sygdomsspredning mellem dyr og mennesker.

- Vi er ikke den vært, som parasitten har lyst til at være i, men den kan overleve i noget tid.

- Den er tilpasset til at leve bedst i hunde, men den ville principielt set også kunne tilpasse sig mennesket, hvis der er et evolutionært formål med at gøre det. Det vil tiden vise, siger han.

Han har sammen med andre forskere rapporteret de første tilfælde af netop Dirofilaria repens i de baltiske lande, hvor de blev fundet mellem 2008 og 2010.

Og det er interessant, fordi klimaet i de baltiske lande ligner klimaet i Danmark.

- Det betyder, at den også kan spredes til vores breddegrader, blandt andet på grund af klimaforandringer, siger Brian Lassen.

Ingen panik

Selvom der nu er fundet det første tilfælde af parasitten i en hund i Danmark, så er det ikke noget, man skal være bekymret for lige nu, mener overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital, Gitte Nyvang Hartmeyer, som også har skrevet ph.d. om parasitære infektioner.

- Kroppen giver en form for allergisk reaktion, fordi den bliver irriteret. Det ser vi i mange tilfælde, når kroppen oplever fremmedlegemer i sig. Så går immunforsvaret i gang, forklarer hun.

De fleste tilfælde viser sig ved en lille knude lige under huden, der hvor man er blevet stukket, men ormen kan også ’vandre’ gennem bindevævet under huden og lave knuder andre steder på kroppen.

Men den bevæger sig meget overfladisk, og derfor bliver man ikke blind og meget sjældent alvorligt syg af den, beroliger overlæge og ph.d. Gitte Nyvang Hartmeyer.

- Det er heller ikke muligt at smitte fra menneske til menneske, fordi ormen ikke kan formere sig i mennesker og dermed ikke give mikrofilarier – små larver – videre til myg, som stikker et menneske, forklarer hun.

- Infektionen vil ofte gå i sig selv, og så dør ormen inden for et års tid, og knuden i huden vil som regel blive reabsorberet af kroppen, siger Gitte Nyvang Hartmeyer.