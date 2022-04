Sjælden skorpion fundet syd for Aarhus

Den sjældne mosskorpion er for anden gang blevet spottet i det østjyske

De fleste tænker nok på ørken, når ordet skorpion bliver nævnt.

I utallige film og serier bliver skorpionen vist i golde og øde områder, hvor hovedpersonerne altid skal holde ekstra godt øje, når de løfter den næste sten, hvor skorpionen plejer at gemme sig - klar til at stikke sit næste offer.

Nu skal du dog til at holde øje med trætoppene.

I Moesgård skov syd for Aarhus skriver TV 2 Østjylland, at mosskorpionen er blevet spottet for første gang, efter Miljøstyrelsen har været ude og kigge efter den sjældne art.

Holder mest til på Sjælland

Den sjældne skorpion-art, som kun er en fjern slægtning til den ægte skorpion, er oftest blevet spottet i det sjællandske.

Så det er lidt af en sensation, at den 3,5 millimeter lange skorpion er blevet spottet i det østjyske for anden gang.

Hos Miljøstyrelsen er der glæde at spore efter fundet, men det kræver en speciel teknik for at finde den sjældne art.

- Vi tager altid ud og leder efter den her slags mosskorpioner, når der har været stormfald. Så kan vi nemlig undersøge væltede større og ældre træer, hvor der er chance for at finde arten, forklarer Jens Søgaard Hansen, naturmedarbejder hos Miljøstyrelsen, om den nemmeste måde at spotte den sjældne mosskorpion på.

Ikke som de andre skorpioner

Stellas mosskorpion adskiller sig markant fra andre skorpioner ved ikke at have en hale med en giftkrog. Giften sidder i stedet i armene.

Du behøver dog ikke holde et ekstra øje med de gamle trætoppe, når du er i skoven næste gang, for den lille skorpion er ganske ufarlig for mennesker.