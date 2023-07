Sjælden skraldemand på fri fod: Kan smitte mennesker

Den er på den danske dødsliste - og nu på fri fod i Esbjerg.

Natten til onsdag blev en vaskebjørn spottet i Esbjergs centrum, hvor den var godt i gang med at rode i skraldespande.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ikke en kat

Det var den 'heldige' esbjergenser Sune Kjær, der fik øje og øre på vaskebjørnen omkring klokken 01.40 ved sin lejlighed på Spangsbjerggade.

Han troede først, det var en kat, men fik sig lidt af en overraskelse, da han kom nærmere.

- Da jeg forsøgte at jage den væk med en høj lyd, så kiggede den på mig, og der kunne jeg tydeligt se, at det var en vaskebjørn. Jeg har boet i USA i en periode, så jeg kender godt vaskebjørne, og her var der ingen tvivl, siger Sune Kjær til JydskeVestkysten.

Kan smitte mennesker

Og det er altså ikke en glædelig nyhed for lokalområdet, selvom den tyvagtige fætter kan se sød ud.

Vaskebjørnen er nemlig nummer 17 på listen over invasive arter, der vurderes som de mest skadelige i Danmark.

Det skyldes blandt andet, at dyret kan bære en særlig spoleorm og rabies, der kan smitte til mennesker. Derfor er den på dødslisten og bør aflives, hvis man spotter en, skriver mediet.

Herudover er den samtidig en trussel for danske dyr som agerhøns og strandtudser.

Ifølge Miljøstyrelsen dukker vaskebjørnen typisk op herhjemme, når den bliver sluppet fri fra dyrehold. Dog er der også risiko for, at de kan indvandre fra Tyskland, hvor vaskebjørnen er ved at vinde fodfæste.