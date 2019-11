Sjældent fænomen mandag: Sker først igen i 2032

Man få et sjældent syn at se mandag 11. november fra klokken 13.35, da planeten Merkur vil være synlig.

Det sker først igen i 2032, skriver Illustreret Videnskab.

Man skal dog have erhvervet sig et teleskop for at kunne se planeten, som vil ligne en lille prik med solen som baggrund.

Fordi planeten har solen i baggrunden, skal man også huske at beskytte sine øjne med særlige briller eller et solfilter.

Små chancer

Ifølge vagthavende meteorolog Thyge Rasmussen, skal man dog ikke regne med alt for meget på mandag.

- Det ser ganske skyet ud på mandag, desværre. Der er flest skyer i den nordvestlige del af landet, hvor man også kan risikere en smule regn. Den sydøstlige del af landet er skyerne tyndere, men der vil nok ikke være skyfrit.

- Man skal syd for den dansk-tyske grænse, før chancerne for at se fænomenet bliver rigtig gode, siger Thyge Rasmussen til Ekstra Bladet.

285 gange mindre end solen

Merkur er hele 285 gange mindre end solen, og den vil derfor, selv med et teleskop, være svær at få øje på.

Normalt er det dog noget nær umuligt, at få øje på planeten. En merkurpassage opstår 13-14 gange hvert århundrede og sker, når Jorden, Solen og Merkur står på linje.

Første gang merkurpassagen blev observeret var 7. november 1631. Den næste passage sker i 2032.