Sjældent fænomen på himlen: Her kan du opleve blodmåne i aften

Over hele landet vil der være gode muligheder for at opleve blodmåne

Når der kommer måneformørkelse i aften, bliver det en af de mere sjældne slags, fordi den skifter farve til rød - blodrød.

Det fortæller DMI.

- Det er en total måneformørkelse, som kommer klokken 21.30, og den varer til 23.10, siger Thor Hartz, vagtchef.

Han forklarer, at baggrunden for den rødlige farve er, at solens stråle reflekteres i jordens atmosfære.

- Det betyder, at de røde nuancer reflekteres op på månen, og derfor opstår den rødlige farve, siger han.

Der vil være gode chancer for at se fænomenet over hele landet. Sidste gang det var muligt at se var i 2015, og allerede i januar 2019 vil det kunne komme til at ske igen. Denne gang er der dog særligt gode betingelser takket være den varme sommer.

- Det kræver, at der er klart vejr, som jeg forventer, at det bliver i aften, og det er sjældent, at det kan ses landsdækkende, som det bliver tilfældet, siger han.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at denne måneformørkelse bliver en af de længste i dette århundrede. Det kan du læse mere om her.