Sjældent fænomen ved farlig vulkan

24.000 mennesker blev blev natten mellem mandag og tirsdag dansk tid evakueret fra et område nær den filippinske vulkan Taal, som man frygter kan gå i udbrud hvert øjeblik.

Rumlende vulkan lukker Filippinernes hovedstad ned

Udbruddet, som frygtes at kunne føre til en tsunami, har i skrivende stund ikke fundet sted endnu. Taal har til gengæld spyet store askeskyer op i atmosfæren, og det har afstedkommet massevis af de sjældne vulkan-lyn, hvilket flere lokale har haft held til at fange på video. Se optagelserne over artiklen.

- Lynene opstår lidt på samme måde, som lyn opstår i en tordensky. Det sker, når de hede gasser stiger op igennem vulkanskakten og møder den kolde luft, har Henning Andersen, der er vulkanekspert og vulkanolog, tidligere forklaret Ekstra Bladet om det sjældne fænomen, der indtil for få år siden stadig var en gåde for forskere verden over.

- Det er i mødet mellem gasserne og den kolde luft, at elektriciteten opstår, og derfor er det som oftest også i koldere egne eller i højere luftlag, at vi støder på dette fascinerende fænomen.

FAKTA: En lille og meget hidsig vulkan Vulkanen Taal syd for Filippinernes hovedstad, Manila, kan gå i udbrud hvert øjeblik, det skal være. Dens rystelser har allerede tvunget 24.000 mennesker på flugt. Bliv klogere på den lille, men meget aktive vulkan her: * Taal er trods sin beskedne størrelse den næstmest aktive vulkan i Filippinerne. Den har været i udbrud flere end 30 gange i løbet af de seneste 500 år. Senest i 1977. * I 1754 varede et udbrud et halvt år fra maj til december. * Det mest dødelige udbrud fandt sted i 1911 og dræbte næsten 1500 mennesker. * I et andet udbrud i 1965 mistede 190 mennesker livet. * Taal har vist tegn på aktivitet siden begyndelsen af 2019. * Vulkanen ligger i en sø i Batangas-provinsen på øen Luzon, der er den største ø i Filippinerne. * Filippinerne rammes jævnligt af jordskælv. Landet ligger på den 40.000 kilometer lange såkaldte ildring, som er betegnelsen for det bælte af vulkaner, der ligger rundt langs de asiatiske og amerikanske stillehavskyster. * Langs ringen udløses omkring 90 procent af alle verdens jordskælv. De opstår, når en kontinentalplade bevæger sig ind under en anden. Kilde: Reuters, CNN Vis mere Luk

Det forventede udbrud fra Taal betyder blandt andet, at skoler og butikker i den filippinske hovedstad Manilla er blevet lukket.

Myndighederne advarer om, at et udbrud kan udløse en tsunami i den sø, vulkanen ligger i.

Flere end 24.000 mennesker er desuden blevet evakueret fra øen Luzon, der huser søen og vulkanen.