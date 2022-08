Sjældent fund: Vi er i superligaen

Ekstremt sjældne guldsmykker fra 400-tallet er blevet fundet på en mark ved Forneby på Lolland.

Det oplyser Museum Lolland-Falster til Ekstra Bladet.

Smykkesamlingen består af en række forskellige smykker i guld og sølv. Der er blandt andet flere guldringe, en stor dragtnål i sølv og to meget sjældne guldbrakteater.

Og det er ikke et hverdagsfund.

- Det er et ret unikt fund. Både i Danmark og på Lolland Falster. Vi har før set skattefund, som guldbrakteatere, men det sker yderst sjældent. Det her ligger i superligaen af fund, siger kommunikationskonsulent hos Museum Lolland Falster Henrik Schilling til Ekstra Bladet

Noget helt specielt

Det er især fundet af guldbrakteater, som er specielt. En guldbrakteat er en lille tynd guldplade med motiver i midten, som er lavet til at hænge i en kæde.

De fundne guldbrakteater er af meget sjælden type, og der er ikke fundet mange af dem på Lolland og Falster tidligere.

Guldpladerne stammer fra Jernalderen og blev fremstillet i Norden. De har formentlig været et statussymbol i 400- til 500 tallet.

Metaldektektiver

Det var en gruppe metaldetektorentusiaster fra Roskilde, som gjorde det store guldfund, skriver TV 2 ØST.

De var på besøg på en af vennernes gård på Lolland, hvor de i samlet flok gik med deres metaldetektorer gennem landsmandens marker. Her fandt de til deres store overraskelse en guldring.

Det var dog først et par måneder efter, at Museum Lolland Falster kunne begynde udgravning.

Landmanden skulle nemlig nå at høste afgrøderne på marken, før jorden kunne graves op.

Det betød, at metaldetektorgruppen blev nødt til at holde fundet hemmeligt, så ingen andre begyndte at grave i området.

Masser rigdom på Lolland

Fundet af den yderst sjældne smykkesamling tyder ifølge udgravningsleder Marie Brinch på, at der har boet en meget rig kvinde på Lolland for 1500 år siden.

Samlingen af de fine smykker har nemlig højst sandsynligt tilhørt en kvinde.

Det var da heller ikke usædvanligt, at en meget rig kvinde boede på Lolland i denne tidsperiode.

For Lolland var på dette tidspunkt et sted, hvor mange rige mennesker holdt til.

Der kan ifølge Marie Brinch være to årsager til, at smykkerne var nedgravet. Enten er der tale om en ofring til guderne ellers blev smykkerne nedgravet på grund frygt for urostider.

Udgravningen af det store fund i Forneby foregik tirsdag og onsdag.