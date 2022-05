Sjældent fund

Et hold af videnskabsfolk stødte under en ekspedition på en meget sjælden dragefisk, der kun er observeret ganske få gange før

Et hold af forskere observerede for nylig en meget sjælden dragefisk, da de var ombord på deres forskningsfartøj 'Western Flyer'. På video kunne de observere, hvad der rørte sig under havets overflade.

De gjorde fundet ved Monterey Bay, en bugt i det nordlige Californien. Den sjældne fiskeart har havbiologer ifølge The Guardian forsøgt at finde i årevis.

Den mest sjældne

'Vores forskere har observeret et par forskellige dragefisk i dybet ved Monterey Bay, men denne er den mest sjældne, vi er stødt på,' skriver Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) i et opslag på Instagram, hvor de også deler en video af den bronzefarvede, aflange dragefisk.

De skriver, at de kun har observeret lige netop denne art - Bathophilus Flemingi - fire gange i løbet af mere end tre årtier. Bathophilus Flemingi betyder den højfinnede dragefisk.

Den sjældne art kan blive op til 16,5 centimeter lang, og dens finner er lange, tynde 'tråde'. Forskere mener, at fisken gennem trådene kan registrere vibrationer og blive advaret om bytte- og rovdyr i nærheden.

Unik selvlysende tråd

Den har også en unik, selvlysende glødetråd, der strækker sig fra hagen.

Og ifølge seniorforsker hos MBARI Bruce Robinson har den selvlysende tråd en vigtig funktion.

- Den bruger den til at tiltrække bytte. Byttet ser et spot med glødende lys og bliver tiltrukket af det, fordi de tror, at det er noget, der er så småt, at de kan spise det, fortæller han ifølge The Guardian til Live Science.

Den fisk, forskerne har observeret, har en bronzeagtig kulør, der ikke ligner andre arter, der kan findes i havets dyb.

- De er bare fantastiske dyr, og en del af det, der er tiltrækkende, er dét farvemønster, udtaler Bruce Robinson.

Se MBARI's video af fisken herunder.