Sjældent kraftigt nordlys over Danmark

Både søndag og mandag har man kunnet se nordlys over dele af Danmark.

Blandt andet i Nordsjælland var folk stimlet sammen sent mandag for at se det dansende lys på nattehimlen.

Billeder fra Hornbæk Strand viser folk, der peger op mod himlen.

Også andre steder på kysten, blandt andet ved Tisvilde, havde 'nordlysturister' taget opstilling. Det oplyser vagtchefen hos Nordsjællands Politi.

Det er en særlig kombination af forhold, der har givet mulighed for synet, der i Danmark kun kan ses af og til. Det forklarer Kristian Pagh Nielsen, som er fysiker og arbejder med vejrmodeller hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- For at vi kan se nordlys i Danmark, skal solvinden være mere aktiv end normalt, siger Pagh Nielsen til DMI's hjemmeside.

- På den måde er der flere elektriske partikler, som trænger ind i magnetfeltet og rammer Jordens atmosfære.

Mens de fleste lå under den varme dyne, var himlen over Rubjerg Knude fyr et sandt lysshow. Foto: René Schütze

Derudover skal 'det magnetfelt, som solvinden også har, være modsatrettet i forhold til jordens magnetfelt', forklarer han videre til DMI. Det betyder nemlig, at solvinden kan trænge ind i Jordens magnetfelt.

Ifølge TV 2 har der mandag også været gode muligheder for at se nordlys om aftenen i Nord- og Vestjylland. Her har der nemlig også været klart vejr.

Nordlys er et fænomen, der opstår, ved at ladede brintioner og heliumioner kommer ind i Jordens magnetfelt. Partiklerne frigives i forbindelse med soludbrud - eller eksplosioner i solens atmosfære - som finder sted med jævne mellemrum.

I 100-300 kilometers højde bliver ionerne bremset og rammer ilt- og brintatomer. Hermed opstår lyset.

Mens nordlys typisk kun kan se et par gange om året over Danmark, opstår det dagligt i de polare områder. Det vil sige Nordskandinavien, Island og Grønland.