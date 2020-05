Sjældent syn af hvid bjørn

En hvid grizzlybjørn er et ufatteligt sjældent syn, men nu er den endelig blevet spottet

Cara Clarkson troede næsten ikke sine egne øjne, da hun og familien kørte på en afsides vej i Canadas Rocky Mountains.

Tæt ved vejen stod nemlig en kridhvid grizzlybjørn, der sammen med en mørk grizzlybjørn ledte efter mad.

- 'Holy smokes,' udbrød vi. Vi vidste, at vi var heldige, for man hører aldrig om hvide grizzlybjørne, forklarer hun ifølge The Guardian om mødet med, hvad der ved første øjekast kunne ligne en isbjørn.

Og rigtig nok er hvide grizzlybjørne ufattelig sjældne.

- Det er bestemt et unikt dyr. Personligt har jeg aldrig selv set en hvid bjørn, siger Seth Cherry, ekspert i vildt dyreliv, ifølge The Guardian.

Kendt siden 2017

Siden 2017 har man kendt til den hvide grizzlybjørn i nationalparken, men med fotoet, som Cara Clarkson har taget, er det første gang, offentligheden ser den hvide bjørn.

Formanden for Grizzly Bear-Foundation i Vancouver, Nicholas Scapillatti, er ikke overraskende begejstret for de nye billeder.

- Når man har ikoniske arter som grizzlybjørnen, og man får de her genetiske variationer, fanger de virkelig vores fantasi.

Men ifølge konserveringsbiolog Mike Gibeau er alt dog ikke fryd og gammen for bjørnen.

- De her usædvanlig udseende dyr bliver jagtet hensynsløst af fotografer, så jo mindre vi snakker om dyrene, jo bedre.