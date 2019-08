Sjældent syn: Bambusbjørn føder tvillinger

To nye pandaunger er blevet født i en zoologisk have i Belgien. Se de nuttede unger i videoen nedenfor

Det er svært at få pandabjørne til at formere sig i fangenskab og endnu mere sjældent, at de så får tvillinger.

Ikke desto mindre fødte pandaen Hao Hao tvillingerne torsdag med et par timers mellemrum. De to babyer vejede henholdsvis 160 og 150 gram, og panda-moderen blev velsignet med både en dreng og en pige.

På sin Facebook-side beskrev den zoologiske have Pairi Daiza de to unger som 'lyserøde rejer', fordi de er lyserøde, hårløse og meget mindre end deres forældre. Ifølge World Wildlife Fund er baby pandaer 900 gange mindre end deres mødre.

De to nyfødte unger vil blive overvåget døgnet rundt, og som alternativ vil de måske blive placeret i en inkubator og blive fodre med flaske for at give moren, Hao Hao, noget ro, skriver Reuters.

'Denne dobbeltfødsel er vidunderlige nyheder for denne ekstraordinære art, der stadig er truet i dag', sagde Eric Domb præsident og grundlægger af Pairi Daiza Zoo til Reuters.

Det er 30 år siden, at Kina etablerede programmet for bevarelsen af kæmpe pandaer, fortalte den zoologiske have (?). I 2016 blev kæmpe pandaens status ændret fra truet til sårbar.

Ifølge World Wildlife Fund er der stadig færre end 2000 pandaer, der lever frit i naturen.

