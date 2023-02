Sjældent syn i dansk skov

Naturformidler Sebastian Klein gjorde for nyligt et opsigtsvækkende fund i Kollund Skov, da han spottede to fugle, der er uddøde som ynglefugle i Danmark

Formentlig ringer der ikke en velkendt klokke hos danskerne, når de hører om fuglearten mellemflagspætte.

Den har nemlig været uddød som ynglefugl i Danmark i årevis. Dog har i arten i ny og næ vist sig i den danske natur.

Men nu er hele to styks af den sjældne mellemflagspætte blevet spottet i Kollund Skov, som ligger ved grænsen til Tyskland.

Det skiver Den Danske Naturfond på sin hjemmeside, hvor de også deler et billede af fuglen.

Til Ekstra Bladet fortæller naturformidler Sebastian Klein, at han allerede sidste år så en enkelt han, som var territoriehævdende, i skoven.

Og da han for omkring to uger siden var tilbage i skoven spottede naturformidleren igen en territoriehævdende han, men denne gang var den ikke alene.

- Denne her gang var der også en tavs fugl, som jeg dog ikke kunne se, om var en hun, men det kunne man jo tro eller håbe, fortæller han.

Sebastian Klein er blandt andet naturekspert, tv-vært og forfatter. Arkivfoto: Nanna Navntoft/Polfoto

Muligt ynglepar

Hvis det viser sig, at den tavse fugl er en hun, kan det betyde, at arten nu vender tilbage i den danske natur.

- Så kunne det måske være et kommende ynglefund, og dermed en genindvandring af en art, som var forsvundet. Det ville være meget interessant, siger han.

Han understreger dog, at man på nuværende tidspunkt ikke kan slå fast, at det er tilfældet.

- Det kan vi ikke sige, at det er endnu, fordi dels er vi ikke sikre på, at det er en hun, og dels er det her sted - Kollund Skov - en spytklat nord for grænsen, forklarer han.

Hvis der er tale om et ynglepar, er det derfor ikke sikkert, at de vil etablere sig på den danske side af grænsen.

På vej tilbage

Sebastian Klein fortæller, at det uanset hvad kun er et spørgsmål om tid, før mellemflagspætten officielt er tilbage i Danmark.

- Det er virkelig ventet, at den vil genindvandre, fordi det går godt for arten i Tyskland, forklarer han.

Samtidig har Danmark i løbet af de 60 år, fuglen har været væk, fået bedre forhold for arten - blandt andet mere skov og flere gamle træer, som mellemflagspætten foretrækker.

- Der er nogle ting, som indikerer på alle parametre at den her, den kommer tilbage igen. Vi venter sådan set bare på at få det konfirmeret, og det er muligvis det her (fund, red.), der bliver det, siger Sebastian Klein.