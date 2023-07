Sjældent syn: Ikke set i 22 år

Er du ornitolog, så er det med at få pakket taske og kikkert i en fart og sætte kursen mod Nordjylland.

I hvert fald er en yderst sjælden fugl blevet spottet i Skagen.

Det er fuglearten cisstussanger, der er blevet set i det nordjyske, og det er et syn, der i den grad begejstrer Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation.

Det skriver TV 2 Nord.

- Det er den mest sjældne fugl, der er i Danmark lige nu, siger Rolf Christensen til mediet.

- Det var rigtigt fedt at se den.

'Cit, cit, cit'

Det er anden gang på kort tid, at cisstussangeren er blevet set, men det er bestemt ikke et hverdagskost at få et glimt af den sjældne art.

Den lille fugl, der måler 10-11 centimeter, er nemlig kun blevet set i Danmark seks gange siden 2001, skriver TV 2 Nord.

Cisstussangeren holder normalt til i det nordlige Frankrig, og det er altså usædvanligt, at den begiver sig så langt mod nord.

Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation har senest set cistussangeren fredag morgen, så det er bare med at drage mod nord, hvis man skal nå at se den.

Umiddelbart kunne den ligne en lille gråspurv, men cistussangeren har ifølge TV 2 Nord en meget karakteristisk sang, der lyder 'cit, cit, cit'.