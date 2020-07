Sjældne fotos af næsten uddøde gorillaer

Billeder af en lille flok gorillaer med baby-gorillaer på ryggen går verden rundt.

Det er nemlig ikke hvilken som helst gorilla-flok, der er gået i en fotofælde i Nigeria. Det er Cross River gorillaen, verdens mest sjældne store menneskeabe.

Det er de første billeder af de sjældne aber - og så endda med unger - der er blevet offentliggjort i årevis.

Det skriver blandt andet BBC og The Guardian.

Vækker håb

Billederne er ikke alene fascinerende at kigge på. For billederne viser, at gorilla-racen, der er truet efter årtiers forfølgelse og krybskytteri, ser ud til at være ved at vokse. Og dermed er gået et skridt væk fra titlen som udryddet.

På billederne fra Mbe bjergene ses syv Cross River gorillaer med unger i forskellige aldre.

Man mener, at der kun findes nogle få hundrede Cross River gorillaer Foto: WCS Nigeria/Ritzau Scanpix

Det er et godt tegn for racens overlevelse, at der er blevet født unger. Foto: WCS Nigeria/Ritzau Scanpix

Det sjældne syn vækker håb hos organisationen Wildlife Conservation Society (WCS), da det ser ud til, at de ellers næsten uddøde gorillaer formerer sig.

Gorillaerne er meget menneskesky og gemmer sig i de dybeste og mest utilgængelige dele af terrænet, og derfor er de et sjældent syn.

Billederne er taget fra en fotofælde, der var sat op i Mbe bjergene. Foto: WCS Nigeria/Ritzau Scanpix

Man har tidligere troet, at racen var uddød. Foto: WCS Nigeria/Ritzau Scanpix

For år tilbage troede man faktisk, at gorilla-racen var udryddet, men man tog fejl. Gorillaen blev genopdaget i 1980'erne.

I dag vurderer man, at der er cirka 100 gorillaer i Nigeria og yderligere 300 i et bjergområde på 12.000 kvadratmeter, der strækker sig over grænsen til Cemeroon.

Der blev også taget billeder af Cross River gorillaen i 2009. Foto: WCS Nigeria/Ritzau Scanpix