Sjap og slud: Våd dag i vente

Kalenderen siger december, og flere steder i landet er jorden dækket af sne.

Men fredag bliver julelandskabet skiftet ud med vand og sjap i store dele af Danmark.

Det fortæller Frank Nielsen, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

- Der er en mulighed for, at det nedbør, der kommer i morgen, kunne blive sne i den nordligste del af landet, men ellers bliver det mest noget, der går over i slud og regn, siger han.

Snevejr ramte mandag og tirsdag hele landet.

Sne i Nordjylland

I Nordjylland er der dog en sandsynlighed for, at jorden fortsat vil være dækket af sne i løbet af fredagen.

- Særligt i den nordlige del af Jylland kommer der noget sne i løbet af formiddagen og ved middagstid. Det kan være, det kan blive liggende, fortæller Frank Nielsen og fortsætter:

- Sydpå bliver det noget, der går over i tøsne og slud og senere noget regn.

Vil smelte

I den østlige del af Danmark er der mulighed for sne fra morgenstunden.

- I morgen tidlig er der nok stadig små snebyger østpå i landet, siger han.

Men det våde vejr betyder, at sneen med stor sandsynlighed vil smelte de steder i landet, hvor der kun ligger en smule på jorden.

- Der, hvor der ikke er så meget sne på jorden, vil det gøre et gevaldigt indhug i det, siger den vagthavende meteorolog.