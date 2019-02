Sjette mand filmede, mens fem tæskede løs på 16-årige Oliver

Mellem klokken 01.00 og 01.30 natten til søndag blev 16-årige Oliver Arenshøj offer for et voldsomt overfald, da han var på vej til bussen på Kastetvej i Aalborg Vestby.

Her passede seks mand ham op, spurgte efter stoffer og begyndte umotiveret at slå og sparke løs på den 16-årige folkeskoleelev.

- Imens de fem af dem overfaldt mig, stod en af dem og filmede det hele med sin mobiltelefon, siger Oliver.

Episoden har kostet ham en hjernerystelse, og derfor husker han det kun i glimt. Da han efterfølgende kom til sig selv på hospitalet, vågnede han med et spørgsmål i hovedet:

- Hvorfor? Jeg var helt i chok, jeg har jo ikke gjort noget, så hvorfor skulle jeg udsættes for sådan en omgang?

Beviser på mobilen

Det undrer Olivers forældre sig også over.

- Jeg fatter ikke, at man tæsker andre for sjov – for fornøjelsens skyld, siger hans mor, Annelie, og hans far, Klaus tilføjer:

- Det giver ingen mening overhovedet, men forhåbentlig gør det tingene lettere for politiet, at de har filmet det hele. Så er der da beviser et sted.

Nordjyllands Politi hører gerne fra vidner, der har set eller hørt noget. De kan kontaktes på telefon 114.