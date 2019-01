Sjov video: Jungledyr ser spejlbillede for første gang

Som en del af forskningsprojektet 'Mirror Image Stimulation Study', har den britiske naturfotograf Mark Fernley sat et spejl og et skjult kamera op i regnskoven mellem Peru og Brasilien.

Formålet var ifølge Caters News at studere de forskellige dyrs reaktioner, når de så deres eget spejlbillede første gang, hvilket der er kommet nogle ret sjove optagelser ud af.

- Dyrene går gennem skoven og opdager spejlet, og vi kan tydeligt se, at de ikke har den nødvendige intelligens til at vide, at der er tale om 'selvgenkendelse', siger Mark Fernley.

- Når de ser sig selv i spejlet, ser de tydeligvis en konkurrent, da dyrene forstår, at det er en anden fra deres egen art i spejlet.

Formålet med projektet var først og fremmest at studere adfærden hos regnskovens 'store katte', men der er mange andre dyr, som gik i 'spejlfælden'.

Se hvordan de forskellige dyr reagerer på deres eget spejlbillede i videoen herover