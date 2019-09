Sjov video: Næsehorn skræmt af papfigur

Det fuldvoksne næsehorn bliver rædselsslagen for papversionen af sig selv

Næsehorn er normalt frygtede i naturen, men 22. september blev et næsehorn i en thailandsk zoologisk have skrækslagen, da det blev præsenteret for en papudskæring, der forestillede næsehornet selv. Det beretter Newsflare.

Om det var tanken om noget nyt og fremmed eller udsigten til at stå ansigt til ansigt med sig selv, der skræmte det 35 år gamle næsehorn Nut vides ikke. Skræmt blev Nut dog i allerhøjeste grad over den lille papfigur, hvilket du kan se i videoen over artiklen.

Den zoologiske have, der ligger i Songkhla i det sydlige Thailand, stillede den skræmmende papfigur ind til Nut for at observere næsehornets reaktion og samtidig markere World Rhino Day.

Den årligt tilbagevendende dag sætter fokus verdens fem næsehornsarter og deres truede status.

Næsehornets horn bruges blandt andet i traditionel kinesisk medicin, hvilket gør dyret attraktivt for krybskytter. Når krybskytter har savet hornet af, bliver næsehornet ofte efterladt i naturen, hvor det dør en smertefuld død.