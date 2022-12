Skåner de lovlydige: Ny type fartbump afprøves

Hvis du er træt af, at bilen hopper op og ned, så snart du møder et fartbump, ligegyldigt hvor langsomt du kører, så er der gode nyheder til dig!

Nu er Vejdirektoratet nemlig klar til at afprøve de såkaldte Actibump, som er intelligente vejbump, på to forsøgsstrækninger på Sjælland. Det drejer sig om Osted nær Lejre, samt Stensved ved Vordinborg.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Actibump adskiller sig fra almindelig fartbump, ved at være komplet flade. De udløses nemlig kun, og skaber en fordybning på seks centimeter, hvis man kører hurtigere, end fartgrænsen tillader.

Forsøget skal vare ved i et års tid, hvor man vil foretage undersøgelser af, om Actibump lever op til forventningerne.

Vejdirektoratet har allerede designet nye skilte til de nye fartbumpe. De skal gøre folk opmærksomme på, at bumpet bliver 'aktivt ved høj hastighed'.

Sådan ser det nye skilt for Actibump ud. Foto: Vejdirektoratet

Effektivt redskab

Noget tyder på, at Actibump er meget effektive. De er nemlig allerede blevet brugt i Sverige i mere end 10 år, og her viser undersøgelser, at bumpene virker efter hensigterne.

Erfaringerne viser faktisk, at gennemsnitshastigheden omkring Actibump falder, og ligger omkring 5 km/t. under fartgrænsen på strækningen.



Afdelingsleder i Vejdirektoratet Maria Lønsmand Sande udtaler i pressemeddelelsen, at de fleste 'uden tvivl vil kunne mærke det', hvis de kører for hurtigt henover et Actibump.

- De fleste vil uden tvivl kunne mærke det, hvis de kører over et Actibump i for høj fart, så på det område er det ikke spor anderledes end et almindeligt fartbump. Actibump er dog ganske ufarlige, og fordelen er jo, at man ikke mærker noget, hvis man overholder den tilladte hastighed.

Hun fortæller desuden, at bumpene allerede er gennemtestet for alle slags køretøjer, samt alle vejforhold som forekommer på nordiske veje.

Der er desuden ingen øget fare for at beskadige sit køretøj, eller sig selv, ved at køre over Actibump.

