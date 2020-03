Skaber forvirring: Ti-personers krav gælder ikke begravelser

Kirkeministeriet melder, at begravelser ikke skal overholde kravet om højst at være samlet ti personer.

'Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på ti personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib,' skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at hvis kirken har et areal på 200 kvm, så må op til 50 personer få adgang til kirken.

Direkte imod regeringens beslutning

'Vi har modtaget flere opkald fra pårørende, som nu enten er meget forvirrede eller vrede. De kan ikke forstå, at der ikke er klare udmeldinger og retningslinjer,' skriver bedemanden Christian Uldahl i et åbent brev til Kirkeministeriet.

'Jeg forstår ikke, hvordan man kan træffe en beslutning, som direkte går imod regeringens og myndighedernes beslutning om forebyggelse af smitte og smittekæder,' skriver han fortsat.

'I løbet af dagen har jeg talt med flere præster, som alle stiller sig dybt undrende overfor den beslutning, som kirkeministeriet har truffet i dag. Vi er mange, som føler, at (Kirkeministeriet red.) løber en stor risiko med alle de tilstedeværendes liv og helbred'.

Tænk lige en ekstra gang

Bedemandens frustration deles af flere af landets præster. Flere af dem har henvendt sig til Præsteforeningen.

- Mange oplever det som modsætningsfyldt i forhold til, at man gør alt muligt for at begrænse smitten i andre sammenhænge, siger formanden for Præsteforeningen, Per Bucholdt Andreasen.

Han henviser til, at det er uklart, hvordan man skal administrere, hvor mange deltagere der kan være, og hvordan man undgår, at de smitter hinanden, da de sanitære forhold i de gamle kirker 'måske ikke er helt optimale'.

- Vi opfordrer til, at man tænker det igennem én gang til og får en mere præcis vejledning på det. Det må netop være sundhedsmyndighedernes vejledning, der primært skal navigeres efter, siger formanden.

Ekstra Bladet har kontaktet kirkeminister Joy Mogensen og venter en udtalelse.