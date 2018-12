Skabte kemisk våben under rensning af toilet: Nu advarer hun andre

Et forsøg på at rense toilettet gik helt galt for den unge mor Dominique Heath, idet hun endte med at skabe en potentiel dødelig klorgas.

Brandvæsenet beordrede evakuering af hjemmet nær den engelske by Bristol, og nu advarer hun andre mod at mikse kemiske toilet-produkter, når de kæmper med et stoppet toilet.

Dominique Heath fortæller til lokalavisen Bristol Post, hvordan hun uforvarende skabte en potentiel dødelig kemisk reaktion ved at blande to almindelige husholdningsprodukter.

Dominique Heath er pinlig berørt af situationen, men hun stiller sig alligevel frem for at advare andre. Foto: Dominique Heath/Facebook

Stoppet afløb

Den 27. december opdagede Dominique, at hendes toilet var stoppet. Hun fik mistanke om, at et af hendes tre børn var kommet til at lægge for meget toiletpapir i kummen, eller at de måske havde tabt et stykke legetøj, der havde sat sig fast.

For at få fjernet det, der stoppede afløbet, fyldte hun toilettet med to flasker afløbsrens og ventede for at se, om det virkede.

- Jeg lagde børnene i seng klokken otte, tog et bad og kiggede derefter i toilettet og så, at det stadig var stoppet. Så tog jeg en dunk med toilet afblegning og øste det op i kummen, fortæller Dominique Heath til Bristol Post.

Forbudt i krig

Men blandingen af toilet afblegning og afløbsrens skabte en kemisk reaktion og udledte store mængder af klorgas af samme type, som Syrien mistænkes for at have brugt, og som er forbudt ifølge Genèvekonventionen, der opstiller restriktioner for, hvilke våben og metoder som de stridende parter i en krig må bruge.

- Jeg har aldrig oplevet dampe som den her. Min hals og øjne føltes som om de brændte, husker hun over for Bristol Post.

På Dominique Heath facebook-profil har mange tilkendegivet, at de heller ikke var klar over, at blandingen kunne have så alvorlige konsekvenser. Foto: Shutterstock

Dominique lukkede hurtigt døren til badeværelset og åbnede vinduerne i huset. Men klorgassen begyndte at sprede sig, og derfor søgte hun hjælp hos en nabo. Naboen slog alarm til brandvæsenet, der hurtigt indså situationens alvor og gav hende ordre til at komme ud af huset huset.

Ifølge Bristol Post blev tre brandbiler sendt til huset. To brandmænd iført beskyttelsestøj gik ind i huset for at skabe mere ventilation og vaske kemikalierne væk for at gøre huset sikkert igen.

Advarer andre

Efter historien kom i medierne lagde Dominique Heath et opslag ud på hendes facebook, hvor hun gik til bekendelse som personen, der skabte al postyret. Hun fortalte senere til Bristol Post, at hun skammede sig over, hvad hun havde forårsaget, men samtidig ville hun advare andre mod at begå samme fejl.

Flere har kommenteret hendes opslag, og ud over venlige hilsner og lidt humor er der mange, der fortæller, at de har gjort noget lignende uden at vide, at de kunne have så store konsekvenser.

- Det var virkelig alvorligt. Vi har det alle godt, men det er det dummeste, jeg har gjort til dato. Lad være med at gøre det samme, lyder opfordringen fra Dominique Heath.

